Sergio Busquets entra nel staff tecnico del Barça Atlétic durante la stagione 2026-27

Sergio Busquets ha ufficializzato la sua entrata nel staff tecnico del Barça Atlétic, il filiale del FC Barcelona, come assistente di Juliano Belletti. L’annuncio è stato dato il 17 agosto 2026, in coincidenza con l’inizio della stagione 2026-27. L’ex centrocampista, che ha concluso la sua carriera da calciatore lo scorso anno, si unisce al team per acquisire esperienza come allenatore, mentre contribuirà con le sue conoscenze tecniche e la sua esperienza sul campo.

Un passo verso la carriera di allenatore

Busquets, che ha giocato per 15 anni con la maglia del Barça, ha deciso di proseguire la sua attività nel settore tecnico. L’obiettivo è acquisire il carnet di allenatore, un traguardo che ha già iniziato a percorrere durante la sua ultima stagione come giocatore. L’esperienza nel filiale, guidato da Belletti, gli permetterà di mettere in pratica le sue competenze e di sperimentare in un ambiente di formazione.

Busquets ha scelto di proseguire la sua attività nel settore tecnico, dopo aver concluso la sua carriera da calciatore.

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Una carriera culminata in Miami

Dopo aver giocato per due anni nell’Inter Miami, accanto a Leo Messi e Jordi Alba, Busquets ha annunciato la sua decisione di ritirarsi. La sua carriera, che ha visto la sua crescita nelle categorie inferiori del Barça e il suo salto al primo squadra sotto la guida di Pep Guardiola, si è conclusa con un’ultima stagione in Florida. L’addio al calcio è stato definito come un “fine di una eccellente carriera” in cui ha vinto tutti i trofei possibili. La sua decisione di entrare nel filiale non è casuale: Busquets ha sempre avuto un forte legame con il club blaugrana, dove ha iniziato la sua strada e dove ha costruito una carriera di riferimento. Ora, con il ruolo di assistente, si prepara a un nuovo capitolo, non solo per il suo sviluppo personale, ma anche per contribuire al futuro del club che lo ha formato.

Busquets entra nel staff del Barça Atlétic come assistente di Belletti

Obiettivo: acquisire il carnet di allenatore

Carriera da calciatore conclusa dopo due anni all’Inter Miami

La sua esperienza sul campo e la sua conoscenza del gioco saranno fondamentali per il filiale, che cerca di sviluppare talenti e preparare giocatori per il futuro. Busquets, con la sua leadership e la sua capacità di trasmettere conoscenze, potrebbe diventare un punto di riferimento per i giovani del club. La sua scelta rappresenta un passo importante verso una carriera di allenatore, ma anche un modo per rimanere legato al Barça, il club che lo ha visto crescere e raggiungere il successo.

Busquets si prepara a un nuovo capitolo nella sua vita professionale, con un ruolo chiave nel filiale del Barça.