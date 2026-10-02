Zidane torna a guidare la Francia: “Stanno succedendo cose straordinarie”

La Francia, sotto la guida di Zinedine Zidane, sembra aver ritrovato la sua identità calcistica. Dopo due vittorie consecutive, contro la Turchia e la Belgio, la squadra si è imposta come leader del gruppo nella Nations League, con un pubblico record di 6,39 milioni di telespettatori su TF1. Un risultato che ha suscitato entusiasmo e attenzione, soprattutto dopo l’assenza di un’identità chiara negli ultimi anni. I giocatori parlano di un cambiamento radicale, di un gioco più aperto, più tecnico e più libero.

Un nuovo stile di gioco

La squadra francese, sotto la guida di Zidane, sta mostrando un approccio diverso rispetto al passato. “Stanno succedendo cose straordinarie”, ha detto il tecnico, riferendosi a un gioco più dinamico, con un controllo del pallone elevato e una gestione del campo che ha lasciato i giocatori liberi di esprimersi. I giocatori, come Pierre Kalulu e Lucas Da Cunha, hanno espresso soddisfazione per la libertà concessa, un aspetto che ha reso il gioco più fluido e creativo.

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La libertà di movimento è un elemento chiave

La squadra, con un possesso del pallone del 65% contro la Turchia, ha dimostrato una capacità di gestire il campo in modo moderno. I giocatori, come Camavinga e Rabiot, hanno mostrato una velocità e una tecnica superiore, permettendo al team di creare gioco in modo diverso. “Non abbiamo paura di entrare nel centro del campo avversario”, ha detto Kalulu, sottolineando l’approccio più aggressivo e proattivo.

Un legame con la storia

Zidane, ex giocatore e ora allenatore, ha lasciato un’impronta indelebile sulla squadra. Il suo stile di gioco, con un controllo tecnico e una capacità di apertura del gioco, ha riacceso la passione per il calcio francese. I giocatori, come Lepaul e Umtiti, hanno espresso apprezzamento per la sua capacità di dare libertà e responsabilità ai giocatori. “Vuole che si assumano la responsabilità e facciano le cose da soli”, ha detto Lepaul, sottolineando l’importanza del nuovo approccio.

Un ritorno alla passione

La squadra, con un’identità chiara e un gioco più aperto, sta tornando a essere una forza competitiva. La sua vittoria contro la Turchia, con un record di completamento del 92,8% dei passaggi, ha dimostrato l’efficacia del nuovo stile. I giocatori, come Da Cunha e Jacquet, hanno espresso soddisfazione per l’opportunità di dimostrare il loro talento. “Mi ha detto di giocare e aiutare il team”, ha detto Da Cunha, riferendosi al supporto di Zidane. Con un pubblico crescente e un gioco più dinamico, la Francia sembra aver trovato un nuovo equilibrio. La squadra, con un’identità chiara e un approccio moderno, sta tornando a essere una forza da non sottovalutare. La sua prossima sfida, contro l’Italia, potrebbe essere un ulteriore passo avanti in questa nuova era. La squadra, con un’identità chiara e un gioco più aperto, sta tornando a essere una forza da non sottovalutare.