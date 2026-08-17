Fontanero italiano in Spagna: “Ho fatturato 2.540 euro per un unico intervento”

Fontanero italiano in Spagna mostra un lavoro complesso e fattura elevata, evidenziando la domanda crescente per professioni manuali

Un fontanero italiano in Spagna ha recentemente fatturato 2.540 euro per un unico intervento, un importo che rappresenta uno dei casi più elevati nella sua attività. Emanuele Armeli Moccia, originario d’Italia e residente a Valencia, ha condiviso questa esperienza sui suoi profili social, sottolineando come il lavoro richiesto fosse ben oltre una semplice riparazione. L’intervento, durato 12 ore, comprendeva una completa ristrutturazione del bagno, la soluzione di problemi legati all’installazione delle tuberature e l’adeguamento di alcuni lavelli non funzionanti. La complessità del lavoro ha portato a un costo elevato, ma Emanuele ha chiarito che non si tratta di un caso eccezionale.

La domanda cresce, ma la mancanza di professionisti resta un problema

La domanda per professioni manuali specializzate, come quella del fontanero, continua a crescere, ma la mancanza di professionisti qualificati rimane un problema. Emanuele ha spiegato che, in alcuni momenti, si trova “desbordato di lavoro” e che lui e altri colleghi devono spesso posticipare alcuni servizi a causa del numero elevato di richieste. “1.900, 1.500, 900 euro… dipende dal giorno”, ha detto, sottolineando come le cifre varino in base alla complessità del lavoro. Tuttavia, il fatto di fatturare 2.540 euro non significa che l’incasso finale sia così elevato, poiché come autonoma deve sostenere costi come materiali, spostamenti, tasse e quote.

Il lavoro richiede competenza e dedizione. Il lavoro del fontanero richiede non solo competenza tecnica, ma anche dedizione e capacità di gestire situazioni complesse. Emanuele ha descritto come, in alcuni casi, l’installazione delle tuberature presenti problemi significativi, come l’assenza di acqua calda o lavelli non funzionanti. In questi casi, è necessario sostituire le tubature vecchie e realizzare una nuova installazione per garantire il corretto funzionamento. Inoltre, alcuni clienti richiedono che le tubature siano visibili e realizzate in materiali specifici, come il rame, il che aggiunge ulteriore lavoro. Questi dettagli, spesso trascurati, fanno della professione un settore in cui la precisione e l’esperienza sono fondamentali.

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Un lavoro che può portare reddito e soddisfazione

Nonostante le sfide, Emanuele ha espresso una visione positiva del settore. “Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio”, ha detto, sottolineando come il suo lavoro non solo soddisfi le esigenze dei clienti, ma anche abbia un impatto positivo sulle nuove generazioni. Utilizza i suoi profili social non solo per mostrare i suoi lavori, ma anche per promuovere l’idea di una professione con futuro. “Lo hago para que vean que hay trabajo e que no te mueres de hambre”, ha aggiunto, rafforzando l’idea che il lavoro manuale specializzato possa essere una scelta redditizia e soddisfacente.

La domanda cresce, ma la mancanza di professionisti resta un problema. La domanda per professioni manuali specializzate, come quella del fontanero, continua a crescere, ma la mancanza di professionisti qualificati rimane un problema. Emanuele ha spiegato che, in alcuni momenti, si trova “desbordato di lavoro” e che lui e altri colleghi devono spesso posticipare alcuni servizi a causa del numero elevato di richieste. “1.900, 1.500, 900 euro… dipende dal giorno”, ha detto, sottolineando come le cifre varino in base alla complessità del lavoro. Tuttavia, il fatto di fatturare 2.540 euro non significa che l’incasso finale sia così elevato, poiché come autonoma deve sostenere costi come materiali, spostamenti, tasse e quote.

La situazione di Emanuele riflette una realtà più ampia: il settore delle professioni manuali specializzate affronta una crescente domanda, ma anche una mancanza di professionisti qualificati. Questo contrasto crea opportunità, ma anche sfide, per chi decide di entrare in questo settore. Con la sua esperienza e la sua passione, Emanuele sta contribuendo a far conoscere una professione che, sebbene spesso trascurata, ha un ruolo cruciale nella vita quotidiana di ogni cittadino.