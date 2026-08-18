Nuovo telescopio per la vigilanza extraterrestre a Teruel

Telescopio di vigilanza extraterrestre a Teruel, in Spagna, osserva il cielo per monitorare asteroidi e detriti spaziali

Un nuovo strumento per la sicurezza spaziale

Il nuovo telescopio, che entrerà in funzione nel 2029, sarà installato nell’Observatorio de Javalambre, situato a Teruel, in Spagna. Questa struttura, posta a circa 2.000 metri di altitudine, offre condizioni ideali per l’osservazione astronomica, grazie alla sua posizione lontana dalle luci artificiali e dagli edifici urbani. L’obiettivo principale del telescopio è la vigilanza spaziale, con un focus su asteroidi, satelliti e detriti spaziali, noti come basura spaziale. La sua capacità di osservare grandi aree del cielo in poco tempo sarà un vantaggio significativo. Il telescopio, denominato T150, è stato progettato per identificare circa 7.000 oggetti all’anno, contribuendo alla detezione temprana di potenziali minacce per la Terra. Questo strumento si aggiungerà ai due telescopi già in funzione nell’osservatorio, che hanno già permesso di pubblicare oltre cento studi scientifici e di identificare migliaia di asteroidi.

Un progetto finanziato e gestito da CEFCA

Il progetto è stato lanciato dal Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), un’istituzione spagnola specializzata in studi cosmologici. Il budget previsto per il progetto è di 9,1 milioni di euro, che include il design, la costruzione della cupola e la gestione delle opere. Il termine previsto per la conclusione è di 30 mesi. L’osservatorio di Javalambre, che ha iniziato le sue attività negli anni ottanta, ha già dimostrato una capacità di ricerca eccellente, grazie alle condizioni ottimali del luogo.

La posizione dell’osservatorio è un fattore chiave per la sua efficacia. La sua ubicazione in un’area scarsamente illuminata e lontana dalle città permette di ottenere immagini di alta qualità, essenziali per l’analisi di oggetti in movimento nello spazio. Questo nuovo telescopio sarà in grado di monitorare i frammenti di basura spaziale, un problema crescente a causa del numero crescente di lanci di satelliti.

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Un contributo alla sicurezza e alla scienza

La vigilanza spaziale è diventata un tema cruciale negli ultimi anni, con il numero di satelliti in orbita che aumenta rapidamente. Conoscere la posizione di questi oggetti è fondamentale per ridurre i rischi durante le missioni spaziali. Il T150 permetterà di raccogliere dati utili per migliorare la previsione e la gestione degli oggetti in orbita. Inoltre, il telescopio contribuirà alla scienza, permettendo di studiare i corpi minori del Sistema Solare e di comprendere meglio la dinamica del cielo.

Un progetto che si inserisce in un contesto scientifico di rilievo

L’osservatorio di Javalambre, con il suo nuovo telescopio, si inserisce in un contesto di ricerca scientifica di alto livello. L’installazione del T150 rappresenta un passo avanti per la comunità astronomica e per la difesa planetaria. L’osservatorio, che ha già contribuito a numerose scoperte, continuerà a svolgere un ruolo chiave nel monitoraggio del cielo e nella ricerca scientifica. La collaborazione tra istituzioni scientifiche e tecnologiche è essenziale per il successo di progetti come questo. Il T150 è un esempio di come l’innovazione tecnologica e la ricerca possano lavorare insieme per affrontare sfide globali, come la gestione degli oggetti in orbita e la protezione della Terra da potenziali minacce esterne.