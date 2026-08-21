Vinicius, il veterano del Real Madrid con 26 anni e 375 partite

Vinicius, 26 anni, 375 partite e prospettive record al Real Madrid

Vinicius Júnior, 26 anni, inizia la sua ottava stagione al Real Madrid con un record di partite giocate: 375, un numero che lo colloca tra i giocatori più esperti della squadra. Con un contratto fino al 2032, il brasiliano si prepara a giocare per oltre una decina di anni con i blancos. La sua carriera al club, iniziata nel 2018, ha visto scomparire nomi di storici e leggende come Sergio Ramos, Benzema, Kroos e Marcelo. Con una media di 47 partiti per stagione, la proiezione indica che al termine del contratto potrebbe aver giocato 657 partite, un traguardo che lo colloca tra i quattro giocatori più esperti nella storia del club.

Un leader del vestiario

Vinicius è diventato il secondo capitano del Real Madrid sotto la guida di José Mourinho, condividendo il ruolo con Fede Valverde e Thibaut Courtois. I tre, tutti entrati in squadra nella pretemporada del 2018, hanno costruito un rapporto di fiducia e leadership. Vinicius, con il maggior numero di partite giocate (375), è il leader più esperto del gruppo. La sua leadership è riconosciuta non solo per il numero di partite, ma anche per la sua capacità di guidare il gruppo e mantenere la coesione all’interno del vestiario.

La sua carriera al Real Madrid ha visto l’arrivo di nuove generazioni e la partenza di storici giocatori. Tra i nomi che hanno lasciato il club, ci sono Sergio Ramos, Benzema, Kroos, Modric, Marcelo, Nacho e Lucas Vázquez. Il suo ruolo di leader è stato ulteriormente rafforzato con la sua esperienza e la sua capacità di influenzare positivamente la squadra. Con 127 gol in 375 partite, Vinicius è il top scorer della squadra, con Mbappé che ha segnato 86 gol in due stagioni.

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La sua leadership e la sua esperienza lo pongono in una posizione privilegiata all’interno del vestiario.

Un traguardo vicino al record

La proiezione dei dati indica che, alla fine del contratto nel 2032, Vinicius potrebbe aver giocato 657 partite, un numero che lo colloca tra i quattro giocatori più esperti nella storia del club. Tra di loro, Raúl (741), Casillas (725), Sanchís (710) e Sergio Ramos (671). Il brasiliano, però, ha già superato il record di Benzema (648) e Santillana (645). Con una media di 47 partiti per stagione, la sua carriera al Real Madrid sembra destinata a diventare una delle più lunghe e produttive nella storia del club.

Con il suo record di partite e gol, Vinicius si prepara a un futuro che potrebbe vederlo superare i traguardi di storici del club. Mourinho ha espresso soddisfazione per la sua rinnovazione, considerandola una “alegría” per il club. Tra i nomi che potrebbero accompagnarlo in questa stagione, c’è Alfredo Di Stéfano, un simbolo della storia del Real Madrid. Vinicius, con la sua esperienza e la sua capacità di guidare il gruppo, cerca di portare il club a riconquistare i titoli.

La sua carriera al Real Madrid è un esempio di dedizione e successo.

375 partite giocate in otto stagioni

127 gol segnati

Contratto fino al 2032

Secondo capitano del vestiario

Vinicius si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera al Real Madrid, cercando di superare i record di storici del club e di guidare la squadra verso nuovi successi. Con la sua esperienza e la sua capacità di leadership, il brasiliano è diventato un punto di riferimento per la squadra e un simbolo della continuità del club.

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