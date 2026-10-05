Claudia Pina, attaccante del F.C. Barcelona, ha espresso un forte antimadridismo dopo la vittoria di 7-0 contro il Real Madrid nella Liga F. La giocatrice, autrice di quattro gol, ha dichiarato in un’intervista a TV3 che è “più anti Madrid di Cata Coll”, riferendosi al portiere del Barça. La vittoria, che ha visto il Barça dominare in modo impressionante, ha lasciato la giocatrice senza parole, affermando che “non tutti i giorni si mettono quattro gol in un incontro, soprattutto contro il Real Madrid”.

Un’esplosione di orgoglio catalano

La vittoria del Barça contro il Real Madrid ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la squadra blaugrana, che ha dominato il match con una prestazione straordinaria. Claudia Pina, che ha segnato quattro reti, ha espresso un forte senso di appartenenza al club e alla sua città. Il Barça sarà Barça, passi per cosa, ha detto, sottolineando l’importanza del club nella sua vita. La giocatrice, nata a Montcada e Reixac, ha anche espresso la sua speranza che un’attaccante del Barça vinca il Balón de Oro.

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Un’esperienza di crescita e determinazione

Claudia Pina ha riconosciuto che la squadra ha avuto un inizio di stagione difficile, con momenti di tensione. Tuttavia, la vittoria contro il Real Madrid è stata un “colpo sul tavolo” che ha rafforzato la fiducia nel gruppo. Devo solo uscire in campo, dare il mio meglio e aiutare il team nel modo in cui posso, ha detto. La giocatrice, che ha vinto il premio MVP del match, ha anche sottolineato l’importanza della difesa, che ha impedito al Real Madrid di trovare spazi. “Abbiamo rubato molto e abbiamo difeso bene, senza lasciare loro spazi”, ha spiegato.

La vittoria del Barça contro il Real Madrid ha riacceso il fervore del clásico, un confronto che ha sempre suscitato emozioni intense. Claudia Pina, con la sua prestazione, ha dato un ulteriore contributo alla causa blaugrana, dimostrando determinazione e orgoglio. La sua dichiarazione di antimadridismo, sebbene forte, è rimasta nel rispetto delle regole e del contesto sportivo. La giocatrice, che è già entrata nella storia dei clásicos, continua a lavorare per migliorare e dare il massimo per il suo club.

Con la vittoria, il Barça ha consolidato la sua posizione nella Liga F, mentre il Real Madrid ha subito un’umiliazione che potrebbe influenzare la sua stagione. Claudia Pina, con la sua forza e la sua determinazione, è diventata un simbolo di orgoglio per la squadra e per la sua città. La sua dichiarazione di antimadridismo, sebbene forte, è rimasta nel rispetto delle regole e del contesto sportivo. La giocatrice, che è già entrata nella storia dei clásicos, continua a lavorare per migliorare e dare il massimo per il suo club.

La vittoria del Barça contro il Real Madrid ha riacceso il fervore del clásico, un confronto che ha sempre suscitato emozioni intense. Claudia Pina, con la sua prestazione, ha dato un ulteriore contributo alla causa blaugrana, dimostrando determinazione e orgoglio. La sua dichiarazione di antimadridismo, sebbene forte, è rimasta nel rispetto delle regole e del contesto sportivo. La giocatrice, che è già entrata nella storia dei clásicos, continua a lavorare per migliorare e dare il massimo per il suo club.