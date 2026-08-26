Federico Cinà vince contro Nardi, Pellegrino e Giustino eliminati alle qualificazioni US Open 2026

Federico Cinà vince contro Luca Nardi, Pellegrino e Giustino eliminati alle qualificazioni US Open 2026

Il secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2026 ha visto il trionfo di Federico Cinà, che ha sconfitto Luca Nardi, costretto al ritiro, mentre Andrea Pellegrino e Lorenzo Giustino sono stati eliminati al primo turno. La giornata, iniziata con un bilancio positivo per l’Italia, si è chiusa con un mix di successi e sfortune per i giocatori azzurri impegnati nel torneo. Cinà, in particolare, ha dominato la sfida contro Nardi, un confronto atteso tra due giovani talenti del tennis italiano, portando a termine la vittoria con un punteggio di 6-4 nel primo set e un vantaggio di 3-0 nel secondo parziale, che ha portato all’abbandono del rivale. La vittoria di Cinà ha messo in luce il potenziale di un giocatore in crescita, mentre i due esiti negativi per Pellegrino e Giustino hanno evidenziato le difficoltà di alcuni azzurri nel tabellone maschile.

Un derby generazionale che ha visto la vittoria di Cinà

Il match più atteso sul fronte italiano era senza dubbio quello tra Federico Cinà e Luca Nardi, due giocatori in fase di consolidamento nel circuito ATP. Cinà ha iniziato nel migliore dei modi, conquistando il primo set con un punteggio di 6-4 e portandosi rapidamente sul 3-0 nel secondo parziale. A quel punto, Nardi ha dovuto abbandonare la partita, costretto al ritiro. La reazione di Nardi, pur non riuscendo a rimontare, ha suscitato interesse per la sua capacità di tenere il passo con un avversario di alto livello. Cinà ha dimostrato di essere un giocatore in grado di affrontare le sfide più importanti.

Due azzurri si fermano al primo turno

Al contrario di Cinà, Andrea Pellegrino e Lorenzo Giustino hanno visto interrompere i loro percorsi al primo turno. Pellegrino, testa di serie numero 22 del tabellone cadetto, ha iniziato con un buon primo set, portandosi a 6-4, ma ha subito la rimonta dell’americano Colton Smith, che ha chiuso il match 6-3 nel secondo e 6-4 nel terzo. Giustino, invece, ha ceduto in due set al bulgaro Grigor Dimitrov, che ha dominato la partita con un punteggio di 6-4 in entrambi i parziali. Entrambi i giocatori, pur non riuscendo a proseguire, hanno dato prova di una buona preparazione, ma hanno dovuto fare i conti con avversari più esperti e determinati.

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La seconda giornata delle qualificazioni maschili agli US Open 2026 ha quindi visto un mix di risultati, con Cinà che si conferma come uno dei migliori rappresentanti del tennis italiano, mentre Pellegrino e Giustino si fermano al primo turno. Il successo di Cinà ha messo in luce il potenziale di un giocatore in crescita, mentre i due esiti negativi hanno sottolineato le sfide che attendono i giocatori azzurri nel tabellone. Il prossimo passo per Cinà sarà il terzo turno, dove dovrà affrontare un avversario di alto livello, mentre per gli altri azzurri, il cammino si interrompe al debutto.

La giornata ha visto anche un altro risultato significativo: Lorenzo Sonego ha superato Mannarino e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP di Winston-Salem. Il successo di Sonego ha dato ulteriore conferma del suo stato di forma, mentre i risultati di Cinà, Pellegrino e Giustino hanno messo in luce le diverse condizioni di preparazione dei giocatori italiani. Il campionato prosegue con un mix di emozioni e sfide, con l’Italia che si presenta con un bilancio misto ma con la speranza di miglioramenti nei prossimi turni.

Un risultato che mette in luce il potenziale di Cinà e le sfide per gli altri azzurri.

Federico Cinà vince contro Luca Nardi

Andrea Pellegrino e Lorenzo Giustino eliminati al primo turno

Un mix di successi e sfortune per i giocatori italiani