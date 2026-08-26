US Open 2026, Brancaccio e Ruggeri escono nel primo turno delle qualificazioni femminili

Due tenniste azzurre sconfitte nel primo turno delle qualificazioni femminili agli US Open 2026

Nel primo turno delle qualificazioni femminili del US Open 2026, due tenniste italiane, Nuria Brancaccio e Jennifer Ruggeri, hanno visto il loro sogno di approdare al tabellone principale infrantosi. Le due azzurre, scese in campo in due partite separate, non hanno resistito alle sfide di giocatrici di alto livello, con risultati che hanno deluso le aspettative. Brancaccio, affrontata la numero 3 del seeding cadetto, la britannica Francesca Jones, ha perso con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Ruggeri, invece, ha ceduto alla belga Sofia Costoulas con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e quaranta minuti.

Brancaccio affronta una sfida ostica

Nuria Brancaccio ha dovuto affrontare un accoppiamento molto ostico, con la britannica Francesca Jones, numero 3 del seeding cadetto. La partita ha visto Jones prendere subito il controllo del match, vincendo 12 dei primi 15 punti giocati e portandosi sul 3-0 non pesante grazie al break a quindici ottenuto nel secondo game. La britannica ha difeso lo strappo e nel nono game ha avuto la possibilità di chiudere il set, ma Brancaccio ha annullato un set point e si è portata ai vantaggi del controbreak. Tuttavia, Jones ha infilato tre punti e ha chiuso il set sul 6-3 in 35 minuti.

Nella seconda parte del match, Brancaccio ha tentato di recuperare, portandosi sul 4-5 e recuperando uno dei break di ritardo nell’ottavo game. Tuttavia, Jones ha mantenuto il controllo e ha chiuso il match sul 6-4 in quaranta minuti, con un’ora e un quarto di gioco. La prestazione di Brancaccio, pur non sufficiente a portarla al tabellone principale, ha mostrato una buona resistenza e capacità di rimontare.

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Ruggeri sconfitta in un match a lungo

Jennifer Ruggeri, invece, ha affrontato la belga Sofia Costoulas in un match che ha visto una lotta a lungo in entrambi i set. Nel primo set, Ruggeri ha iniziato bene, portandosi sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta nel secondo game. Tuttavia, Costoulas ha risposto con un controbreak ai vantaggi del settimo gioco e ha portato il match sul 5-5. Nel nono game, la belga ha strappato la battuta a Ruggeri e ha portato il set sul 6-4 dopo 50 minuti.

Nella seconda parte del match, Ruggeri ha tentato di rimontare, portandosi sul 4-5 e recuperando uno dei break di ritardo nell’ottavo game. Tuttavia, Costoulas ha mantenuto il controllo e ha chiuso il match sul 6-4 dopo 50 minuti. La prestazione di Ruggeri, pur non sufficiente a portarla al tabellone principale, ha mostrato una buona resistenza e capacità di rimontare. Entrambe le azzurre, pur non riuscendo a superare le loro avversarie, hanno dato prova di una buona preparazione e di una forte volontà di lottare. La sfida contro giocatrici di alto livello ha messo in mostra le difficoltà del percorso delle qualificazioni, ma anche le potenzialità delle tenniste italiane. Il prossimo passo per Brancaccio e Ruggeri sarà cercare di migliorare e tornare più forti per le prossime competizioni.