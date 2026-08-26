La frustrazione della tifoseria di Mestalla non è giustificata, dice Corberán

Tifoseria di Mestalla e tecnico Corberán dopo la sconfitta contro il Betis

Corberán difende la squadra e chiede pazienza alla tifoseria

Dopo la sconfitta contro il Betis, il tecnico del Valencia, Carlos Corberán, ha espresso la sua frustrazione, ma ha anche ribadito che la tifoseria non deve essere giudicata con troppa severità. “Es injusto pedirle paciencia a la afición de Mestalla”, ha detto Corberán, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto durante la partita. L’ambiente in campo è stato descritto come “sensacional”, con la tifoseria che ha supportato la squadra fin dal primo minuto, nonostante la mancanza di un giorno di riposo. La squadra ha fatto méritos suficientes per non aver perso il match. Corberán ha riconosciuto la frustrazione della tifoseria, ma ha anche sottolineato che la squadra ha mantenuto un buon livello di prestazioni. “Hemos hecho méritos suficientes para no haber perdido el partido”, ha detto, riconoscendo l’impegno del gruppo.

La difesa a cinque e le critiche del pubblico

Corberán ha spiegato che la scelta di utilizzare una difesa a cinque era volta a evitare perdite in campo proprio, dove il Valencia ha subìto danni più gravi. Tuttavia, il tecnico ha riconosciuto che la squadra ha avuto difficoltà a mantenere l’energia iniziale e a generare occasioni. “Nos ha costado mantener la energía inicial”, ha ammesso, sottolineando la necessità di migliorare la consistenza del gioco. Il pubblico, però, ha espresso la sua preoccupazione, chiedendo rinforzi in attacco.

Il pubblico ha chiesto fichajes, ma il club punta su posizioni di attacco. Corberán ha riconosciuto la richiesta del pubblico, ma ha anche sottolineato che il club sta valutando le possibilità di acquisire nuovi giocatori in attacco. “En la parte de arriba hay que ver las posibilidades de incorporar a uno o varios jugadores”, ha detto, indicando che il focus è su posizioni chiave.

Pubblicità

Le dichiarazioni di Corberán dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta, Corberán ha riconosciuto la frustrazione della tifoseria, ma ha anche sottolineato che la squadra ha fatto “méritos suficientes para no haber perdido el partido”. “El público ha pedido fichajes, ¿cuántas piezas le faltan al equipo?” ha chiesto, indicando la necessità di nuove acquisizioni in attacco. Il tecnico ha anche espresso la sua preoccupazione per la possibile distanza tra squadra e tifoseria: “Si abrimos una brecha entre afición y equipo, es lo peor que nos puede pasar”.

Il sostegno della tifoseria è stato costante, nonostante la sconfitta. Corberán ha riconosciuto l’importanza del sostegno ricevuto, sottolineando che la tifoseria ha supportato la squadra fin dall’inizio. “Entiendo la frustración de la afición con nosotros, pero hasta la última jugada el apoyo ha sido excelente”, ha detto, riconoscendo l’impegno del pubblico.

Un lavoro da continuare

Corberán ha ribadito che il lavoro della squadra non è finito e che è necessario migliorare sia in fase offensiva che difensiva. “Tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito y ganar partidos”, ha detto, sottolineando l’importanza di rimanere concentrati. L’ambiente di Mestalla, però, è stato descritto come “sensacional”, con la tifoseria che ha supportato la squadra fino all’ultimo minuto. La squadra ha mostrato buone sensazioni, ma deve migliorare. Corberán ha riconosciuto le buone prestazioni di alcuni giocatori, come Otorbi, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare la consistenza del gioco. “Otorbi ha dejado buenas sensaciones”, ha detto, indicando che il gruppo deve continuare a lavorare per raggiungere i risultati desiderati.