LASK si riprende: da 0-4 a 5-4, il miracolo per giocare la Champions

Squadra austriaca LASK vince in rimonta contro Celtic, si qualifica alla Champions League

Il LASK ha scritto una pagina della storia della Champions League con una rimonta senza precedenti, passando da un 0-4 in favore del Celtic a un 5-4 che lo ha visto qualificarsi alla prossima fase. La vittoria, ottenuta in un match che ha visto il team austriaco rimontare da un ampio vantaggio, ha riacceso la speranza di un club che non partecipava alla competizione da oltre cinquant’anni. Il risultato, raggiunto in un’atmosfera di tensione e emozione, ha reso il LASK protagonista di una notte memorabile a Linz, dove i tifosi hanno assistito a un episodio che passerà alla storia.

Una rimonta epica che ha sconvolto il calcio europeo

Il LASK, squadra austriaca, ha superato il Celtic in un match che ha visto la squadra di casa rimontare da un 0-4 in favore degli scozzesi. La rimonta, che ha visto il LASK raggiungere il 5-4, ha sconvolto il calcio europeo e ha riacceso la speranza di un club che non partecipava alla Champions da oltre cinquant’anni. La vittoria, ottenuta in un’atmosfera di tensione e emozione, ha reso il LASK protagonista di una notte memorabile a Linz, dove i tifosi hanno assistito a un episodio che passerà alla storia.

Un’altra sorpresa norvegese e il ritorno del Bodo/Glimt

Non solo il LASK ha stupito, ma anche il Bodo/Glimt, la squadra norvegese che ha vinto la Champions lo scorso anno, ha confermato il suo ritorno nella competizione continentale. Il club, che ha vinto 3-0 in casa contro il NEC Nimega, ha aggiunto altri tre gol nel ritorno, portando il risultato a 6-1. Il Bodo/Glimt, che ha vinto la Champions lo scorso anno, ha dimostrato di essere un’altra sorpresa in grado di sorprendere l’Europa.

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Il LASK, che ha vinto la sua qualificazione con una rimonta epica, ha dimostrato di essere un club in grado di fare miracoli. La squadra, che ha vinto il match contro il Celtic, ha dimostrato di essere in grado di superare le aspettative e di fare la differenza in una competizione che ha visto la partecipazione di squadre di alto livello. Il LASK, che ha vinto la sua qualificazione con una rimonta epica, ha dimostrato di essere un club in grado di fare miracoli. La squadra, che ha vinto il match contro il Celtic, ha dimostrato di essere in grado di superare le aspettative e di fare la differenza in una competizione che ha visto la partecipazione di squadre di alto livello.

Il LASK, che ha vinto la sua qualificazione con una rimonta epica, ha dimostrato di essere un club in grado di fare miracoli. La squadra, che ha vinto il match contro il Celtic, ha dimostrato di essere in grado di superare le aspettative e di fare la differenza in una competizione che ha visto la partecipazione di squadre di alto livello. Il LASK ha vinto la sua qualificazione con una rimonta epica. La squadra austriaca, che aveva subito un 0-4 in casa, ha riscritto la storia della Champions League con un 5-4 che ha visto la squadra di casa rimontare e qualificarsi. Il Bodo/Glimt, ex campione, ha confermato il suo ritorno.