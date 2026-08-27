Cucurella bromea con Oyarzabal: “El tío me ha dejato ahí solo, delante del peligro”

Cucurella posa in campo con il Real Madrid, bromea con Oyarzabal e celebra la vittoria

Il Real Madrid ha vinto 4-1 contro la Real Sociedad, in una serata speciale per Marc Cucurella, che ha giocato il suo primo match in casa con la maglia bianca. Il laterale, omaggiato per il suo Mondiale, ha espresso soddisfazione per la vittoria e per l’atmosfera del Bernabéu. “Non si può chiedere di più”, ha detto Cucurella, sottolineando l’importanza del momento e la collaborazione con i compagni. L’atleta ha anche scherzato su un episodio con Oyarzabal, che lo ha lasciato solo davanti alla curva: “El tío me ha dejado ahí solo, delante del peligro (risate), pero nada, contento”. L’episodio ha suscitato risate e ha reso la serata ancora più memorabile per il giocatore.

Un anno speciale per Cucurella

Cucurella ha commentato l’intenso anno che sta vivendo, tra Mondiale, trasferimento al Real Madrid e la possibilità di vincere la Champions. “Stanno passando molte cose, ma sono molto contento e sto godendo ogni momento”, ha detto. Il giocatore ha riconosciuto il lavoro svolto per arrivare a questa fase e ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. “Credo che sia un premio per tutto il lavoro che ho fatto”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di ogni risultato. La sua soddisfazione è stata condivisa anche dagli spettatori, che hanno accolto il giocatore con applausi e un’atmosfera calorosa.

Il tridente offensivo e la sua importanza

Cucurella ha parlato del ruolo del tridente offensivo, composto da Vinicius, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, che ha giocato un ruolo chiave nella vittoria. “Sono giocatori molto importanti, con qualsiasi cosa creano pericolo e sono capaci di segnare gol”, ha sottolineato. Il laterale ha riconosciuto l’importanza della loro collaborazione e del loro lavoro, non solo per i gol ma anche per la pressione e la corsa. “Hanno fatto un gran lavoro, ma anche il loro impegno è stato determinante”, ha detto. Cucurella ha espresso la sua fiducia nel loro futuro e nel loro potenziale, sottolineando che il loro legame è un elemento chiave per il successo del team.

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Il giocatore ha anche commentato la reazione della curva, che ha espresso alcuni pitos durante la partita. “Capisco che la gente è molto esigente, ma non è malo, ci aiuta a rimanere concentrati”, ha detto. Cucurella ha riconosciuto l’importanza del sostegno della tifoseria e ha espresso la sua soddisfazione per la reazione positiva. “La gente vuole che diamo il 100%, e una volta che lo facciamo, i risultati arrivano”, ha concluso. L’atmosfera del Bernabéu ha reso la serata un momento speciale per il giocatore, che ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e per la sua prima apparizione in casa con la maglia del Real Madrid.