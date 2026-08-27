Savinho gioca con la maglia di Sávio e segna il gol contro il Charlton Athletic

Savinho, noto per aver indossato la maglia di Sávio durante la sua esperienza al Girona, ha fatto ritorno al nome di Sávio dopo il suo debutto con il Tottenham nella seconda ronda della Carabao Cup. La squadra londinese ha sconfitto il Charlton Athletic per 5-1, con Savinho che ha segnato e dato un assist nella vittoria. Il giocatore, arrivato in prestito dal Manchester City, ha mostrato una buona forma e ha subito trovato il gol, grazie a un cross di Bentancur, e ha assistito Solanke nel 2-0. Il brasiliano, che aveva già segnato contro la Juventus nel Mundial de Clubes lo scorso anno, ha dimostrato di essere un elemento importante per la squadra.

Un ritorno al nome che lo ha reso famoso

Il cambio di nome da Savinho a Sávio era un segno del desiderio del giocatore di tornare a essere l’estremo che aveva conquistato il pubblico del Girona. Dopo un breve periodo in cui aveva giocato con il nome originale, il brasiliano ha scelto di riprendere la versione di Sávio, un nome che lo ha reso noto in passato. Il suo debutto con il Tottenham ha confermato che questa scelta non è stata casuale. Dopo aver segnato e dato un assist, Savinho ha dimostrato di essere pronto a fare la differenza in una squadra che punta su giovani talenti.

Un’altra vittoria per il Tottenham

La vittoria del Tottenham contro il Charlton Athletic è stata una prova di forza per la squadra londinese, che ha dominato la partita. Mathys Tel e Mikey Moore hanno segnato, mentre Savinho ha dato un contributo decisivo. Il brasiliano, entrato in campo nel secondo tempo, ha trovato subito il gol e ha assistito Solanke per il 2-0. La squadra ha continuato a dominare, con Danso che ha siglato il terzo gol su cross di Mateus Fernandes. La vittoria ha messo in mostra la solidità del Tottenham, che si prepara a nuove sfide nella Premier League.

Pubblicità

Al di fuori del Tottenham, altre squadre hanno registrato risultati significativi. L’Everton ha sconfitto il Preston North End per 4-0, con Thierno Barry che ha segnato un hat-trick e Brennan Johnson che ha realizzato il suo primo gol con la squadra. Il Newcastle, invece, ha superato il West Brom per 3-2, con Bazoumana Touré e Harvey Barnes che hanno dato il via alla vittoria. Questi risultati riflettono la competitività del campionato inglese, dove ogni squadra cerca di fare la differenza.

Il ritorno di Savinho a Sávio è un segno del suo desiderio di riconquistare la sua identità e di dimostrare il suo valore in una squadra di alto livello. Il brasiliano, che ha già segnato in importanti competizioni come il Mundial de Clubes, ha dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza. Il suo debutto con il Tottenham ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi e di contribuire al successo della squadra. Con la Premier League che si avvicina, il brasiliano potrebbe diventare un elemento chiave per il Tottenham nel prossimo futuro.

Il brasiliano ha segnato e dato un assist in un’altra vittoria del Tottenham.

La scelta di tornare a Sávio riflette il desiderio di riconquistare la sua identità.