Dani Mérida: “Lo che sta facendo Jódar mi motiva a crearmelo”

Dani Mérida parla del suo progresso e della motivazione da Jódar durante il US Open

Dani Mérida, tennista spagnolo in crescita, ha espresso la sua motivazione dopo aver visto il lavoro di Rafa Jódar, uno dei migliori del circuito. Il giocatore, in gara al US Open, ha sottolineato come la sua mentalità e la sua preparazione siano migliorati negli ultimi mesi. In un’intervista con MARCA da Nueva York, ha parlato del suo percorso, delle sue capacità e del suo desiderio di raggiungere risultati importanti. Il tennista, che si è classificato al 163° posto all’inizio della stagione, ha dimostrato di poter competere su superfici dure, un aspetto che lo ha visto crescere in modo significativo. La sua fiducia in sé e nel suo gioco è aumentata, grazie a un lavoro fisico e mentale intenso.

Un progresso notevole

Dani Mérida ha riconosciuto come il suo livello di gioco sia migliorato in modo sostanziale. Ha sottolineato come la sua capacità di devolvere sia migliorata con gli anni, e le statistiche lo confermano. Il tennista ha anche parlato del suo passato, in cui aveva difficoltà al servizio, ma ha migliorato questa parte del gioco. La sua fiducia in sé è cresciuta, e questo si riflette sul campo. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per aver potuto giocare con Carlos Alcaraz, uno dei migliori del circuito, e ha riconosciuto il livello di tenis del campione. La sua ambizione per il US Open è massima, e si sente pronto a competere contro i migliori.

Un ambiente di crescita a Madrid

Dani Mérida ha anche parlato del ruolo di Madrid come centro del tennis spagnolo. Ha osservato come negli anni passati il focus fosse su Valencia o Barcelona, ma adesso la capitale è diventata un punto di riferimento per gli allenamenti. Il tennista ha riconosciuto come la presenza di giocatori come Rafa Jódar e Martín Landaluce abbia contribuito a questo cambiamento. Ha espresso la sua ammirazione per Jódar, che lo ha sempre battuto, ma ha anche riconosciuto come il lavoro del collega lo abbia motivato a credere in sé stesso. La sua fiducia in sé è cresciuta, e questo si riflette nel suo gioco.

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Il tennista ha anche parlato del suo piano per il futuro, con l’intenzione di incorporare un allenatore per il prossimo anno. Ha riconosciuto come avere un tecnico a fianco sia fondamentale durante le settimane di competizione. Il suo obiettivo è di continuare a migliorare e di raggiungere risultati sempre più importanti. La sua crescita è stata notevole, e il suo percorso è un esempio di come il lavoro e la fiducia in sé possano portare a successi significativi.

Dani Mérida ha espresso la sua soddisfazione per il suo progresso e per il suo atteggiamento positivo. Ha riconosciuto come il suo gioco sia migliorato, e come la sua mentalità sia diventata più forte. Il tennista si sente pronto a competere al US Open e a raggiungere risultati importanti. La sua crescita è un esempio di come il lavoro e la fiducia in sé possano portare a successi significativi. Il suo percorso è un esempio di come il tennis spagnolo stia evolvendo e si sta concentrando su Madrid come centro del movimento.

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