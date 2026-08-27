Lorenzo Finn, il talento italiano che non è solo. Italia al vertice UCI U23

Cordiano Dagnoni celebra Lorenzo Finn e la crescita del ciclismo italiano

Il successo di Lorenzo Mark Finn al Tour de l’Avenir ha suscitato grande soddisfazione nel ciclismo italiano, con Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, a sottolineare l’importanza del risultato. Il 19enne ligure, vincitore della corsa a tappe, rappresenta un ulteriore passo avanti per la nazionale, che si colloca al primo posto nel ranking UCI U23. Dagnoni ha espresso apprezzamento per la serietà e la professionalità con cui Finn si è presentato al confronto, considerando che il ciclismo italiano non aveva visto un simile successo da oltre cinquant’anni.

Un talento che non è solo

Sebbene il successo di Finn sia stato evidente, Dagnoni ha sottolineato che non si tratta di un talento isolato. Il ciclismo italiano, attraverso la generazione giovanile, sta dimostrando una crescita costante. Al Tour de l’Avenir, non solo Finn ha brillato, ma anche altri atleti come Thomas Capra e Davide Stella hanno contribuito a posizionare l’Italia come leader nel ranking UCI U23. Questo risultato è frutto di un lavoro congiunto tra società, tecnici e strutture federali, che hanno investito nella formazione e nella preparazione dei giovani.

La crescita del movimento giovanile italiano è un segnale di una nuova era. La generazione dei talenti del ciclismo italiano, con nomi come Magagnotti, Pellizzari e Piganzoli, sta dimostrando una capacità di crescita senza precedenti. Questi atleti, nati e formati in Italia, stanno raggiungendo livelli di prestazione che mettono in luce la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. La Federazione Ciclistica Italiana, attraverso il suo presidente, ha espresso apprezzamento per questa evoluzione, che si traduce in risultati concreti e in una posizione di leadership nel ranking UCI U23.

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Un futuro promettente per il ciclismo italiano

La fiducia nel futuro del ciclismo italiano è forte, e i risultati ottenuti nelle categorie Juniores e Under 23 testimoniano una crescita costante e sostenuta. La Federazione Ciclistica Italiana, con il sostegno di società, tecnici e strutture federali, continua a investire nella formazione e nella preparazione dei giovani, garantendo un futuro promettente per il ciclismo italiano su strada e per le altre discipline.

Il successo di Lorenzo Finn non è solo un traguardo personale, ma un simbolo di una nuova era. La sua vittoria al Tour de l’Avenir rappresenta un ulteriore passo avanti per un movimento che si sta affermando a livello internazionale. La fiducia nel futuro del ciclismo italiano è forte, e i risultati ottenuti nelle categorie Juniores e Under 23 testimoniano una crescita costante e sostenuta. La Federazione Ciclistica Italiana, con il sostegno di società, tecnici e strutture federali, continua a investire nella formazione e nella preparazione dei giovani, garantendo un futuro promettente per il ciclismo italiano su strada e per le altre discipline.

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