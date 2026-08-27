Grand Prix Brescia 2026: stelle internazionali e italiani in campo

Atleti internazionali e italiani in gara al Grand Prix Brescia 2026

Il Grand Prix Brescia 2026 si prepara a diventare uno degli eventi più attesi del fine stagione, con un cast di atleti di alto livello e un programma ricco di sfide e confronti. L’appuntamento, che si terrà domenica 30 agosto a Sanpolino, farà parte del World Continental Tour, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica. Tra i nomi più attesi, torna Kelly Doualla, la 16enne lombarda che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali U20 e si prepara a sfidare la britannica Amy Hunt, fresca di quattro medaglie d’oro agli Europei. L’atleta britannica, capace di un tempo di 10.97, sarà una delle principali protagoniste del meeting.

Confronti di alto livello sui 100 metri

Il meeting vedrà anche la partecipazione di atleti di livello internazionale, tra cui lo statunitense Travyon Bromell e l’australiano Lachlan Kennedy, che si affronteranno con Kelly Doualla. Il botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico sui 200 metri, si cimenterà sul giro di pista, mentre sui 100 metri saranno presenti anche lo statunitense Travyon Bromell e l’australiano Lachlan Kennedy. La competizione sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Brianna Lyston e Sabrina Dockery, entrambe giamaicane, e delle spagnole Maria Isabel Perez e Jael Bestué. Il botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico sui 200 metri, si cimenterà sul giro di pista, mentre sui 100 metri saranno presenti anche lo statunitense Travyon Bromell e l’australiano Lachlan Kennedy. La competizione sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Brianna Lyston e Sabrina Dockery, entrambe giamaicane, e delle spagnole Maria Isabel Perez e Jael Bestué.

Leonardo Fabbri e la sua instancabilità

Leonardo Fabbri, Campione d’Europa nel getto del peso, si conferma un nome di riferimento per il meeting. Dopo la gara di Zurigo, l’atleta italiano scenderà nuovamente in pedana per cercare un altro successo. Il confronto sarà acceso con lo statunitense Joe Kovacs, argento olimpico e due volte iridato, e con il giamaicano Rajindra Campbell, bronzo a cinque cerchi. Tra i partecipanti anche Zane Weir, altro azzurro in forma, e gli americani Payton Otterdahl e Adrian Piperi.

Pubblicità

Il meeting vedrà anche la partecipazione di Dariya Derkach, Campionessa d’Europa nel salto triplo, che si affronterà con la dominicana Thea LaFond, Campionessa Olimpica di Parigi 2024. La gara sarà un confronto tra due atlete di alto livello, con la russa in possesso di un record di 14.60 metri a Birmingham e la dominicana in grado di volare per 15.25 metri. Nel lancio del martello, Sara Fantini si unirà a DeAnna Price, Beatrice Nedberge Llano e Rose Loga, per un’altra prova di forza.

Francesco Pernici correrà in casa, dopo lo storico 1:43.60 realizzato a Nancy e la quinta pista agli Europei. L’atleta italiano si vedrà con il keniano Wycliffe Kinyamal, atleta da 1:42.08 in carriera e 1:44.58 quest’anno, bronzo ai Giochi del Commonwealth. Tra i partecipanti anche il giamaicano Navasky Anderson e l’australiano Luke Boyes, che ritroveranno a Brescia. Eloisa Coiro, con un tempo di 1:57.56 alle batterie degli Europei, sfiderà l’australiana Sarah Billings, la caraibica Shafiqua Maloney, l’americana Roisin Willis e la polacca Anna Wielgosz.

Sui 800 metri saranno impegnati i nuovi primatisti italiani, che si preparano a confrontarsi con atleti di alto livello. Il Grand Prix Brescia 2026 promette di essere un evento di alto livello, con un mix di stelle internazionali e atleti italiani in forma. L’appuntamento, che si terrà a Sanpolino, sarà un’occasione per seguire le sfide e i confronti tra i migliori del mondo. L’evento è parte del World Continental Tour e rappresenta un’importante tappa del calendario internazionale di atletica. La competizione si preannuncia ricca di emozioni e prestazioni di alto livello.

Il meeting si terrà domenica 30 agosto a Sanpolino.

Il botswano Letsile Tebogo si cimenterà sul giro di pista.