Jenni Hermoso torna al suo club di origine

Jenni Hermoso torna al Atlético de Madrid dopo un periodo in Messico, con il suo ritorno al club di origine

Un ritorno a casa dopo un lungo viaggio

Jenni Hermoso, la storica attaccante della selezione spagnola, ha annunciato il suo ritorno al Atlético de Madrid, il club che l’ha formata e che sente come casa. Dopo aver giocato in Messico con il Tigres, la giocatrice ha firmato un contratto per una stagione, tornando al club madrileño dopo un’esperienza che ha visto passare per diverse squadre, tra cui il Barcelona e il PSG. La giocatrice, che ha 36 anni, ha espresso soddisfazione per il ritorno, sottolineando come la vita sia fatta di cicli e che per lei era il momento giusto per ricaricarsi di nuovi obiettivi.

Il ritorno di Jenni Hermoso al Atlético de Madrid rappresenta un momento chiave nella sua carriera.

La giocatrice, che è la top scorer della squadra nazionale spagnola, ha espresso la sua volontà di continuare a giocare e a dare il suo meglio, anche a 36 anni. Il suo ritorno al club di origine non solo è un atto di fedeltà, ma anche una scelta strategica per mantenere la sua forma fisica e mentale al top.

Un’esperienza in Messico che non ha spento la passione

Dopo il ritorno al club madrileño, Jenni Hermoso ha giocato per il Tigres in Messico, dove ha vissuto un’esperienza intensa. Pur avendo un contratto fino al 2027, ha deciso di tornare al Atlético de Madrid, dove sente di poter continuare a giocare al massimo livello. La giocatrice ha espresso soddisfazione per la scelta, dicendo di aver avuto la fortuna di poter scegliere dove stare e di sentirsi privilegiata ad essere tornata al club che le ha dato inizio alla carriera.

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La sua carriera è segnata da cicli e cambiamenti, ma il legame con l’Atlético de Madrid è sempre stato forte.

La giocatrice ha debuttato con il club nel 2004, all’età di 12 anni, e ha segnato il suo primo gol rojiblanco in una partita vinta 6-0 contro il Vicálvaro. Dopo una prima stagione in cui ha segnato 12 gol, è passata al Rayo Vallecano, a Tyresö e al Barcelona, prima di tornare al club di origine nel 2018. In quell’anno, ha vinto la Liga e ha conquistato il Pichichi con 24 reti.

Il ritorno di Jenni Hermoso al Atlético de Madrid è stato annunciato ufficialmente, e la giocatrice sarà parte del gruppo per la stagione 2026/27. Il club partirà ufficialmente con un match contro il Real Madrid, in programma domenica alle 21:00 al Santiago Bernabéu. Tuttavia, a priori, la giocatrice non sarà in campo, poiché si trova ancora in fase di recupero. Nonostante ciò, la sua presenza nel club è un segno di continuità e di un legame che va oltre la semplice carriera. La stagione inizia con un’importante sfida contro il Real Madrid, e il suo ruolo nel club è atteso con interesse. La giocatrice, che ha 36 anni, ha espresso la sua volontà di continuare a giocare e a dare il suo meglio, anche a 36 anni. Il suo ritorno al club di origine non solo è un atto di fedeltà, ma anche una scelta strategica per mantenere la sua forma fisica e mentale al top.