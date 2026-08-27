Umar Nurmagomedov mira al titolo: “Voglio vincere il cinturone della UFC”

Umar Nurmagomedov in combattimento, mira al titolo della UFC, con il supporto della famiglia

Umar Nurmagomedov, cugino di Khabib, si prepara a un importante incontro al UFC Shanghái contro Song Yadong, con l’obiettivo di riacquistare una possibilità per il titolo. Il combattimento, in programma sabato, rappresenta un passo cruciale per il campione di peso gallo, che vuole dimostrare la sua maturità e ripetere la storia del suo famoso cugino. Umar ha espresso la sua volontà di vincere il cinturone della UFC, non solo per sé, ma anche per la famiglia e per il legato che condivide con Khabib.

Un cammino di rivalsa e ambizione

Umar Nurmagomedov ha chiarito che il suo obiettivo non è solo vincere, ma dimostrare la sua crescita e la sua capacità di competere a livello internazionale. Dopo la sconfitta contro Merab Dvalishvili, che lo ha privato del suo invincibilità, Umar ha ripreso forma con vittorie contro Mario Bautista e Deiveson Figueiredo. Queste vittorie lo hanno portato a credere che una vittoria contro Yadong potrebbe aprirgli le porte per un nuovo titolo. “Voglio vincere il cinturone della UFC. Non perché voglio dimostrare qualcosa, ma perché voglio diventare campione solo per me stesso, per mio padre, per i miei fratelli e per Khabib in particolare”, ha dichiarato.

Un legame con la famiglia e la patria

La motivazione di Umar non è solo personale, ma anche nazionale. Ha espresso il desiderio di onorare il legato della famiglia Nurmagomedov, che ha già visto Khabib e Islam Makhachev diventare campioni. “Ora è qualcosa di personale, non solo per me, ma per tutto il Daguestan”, ha sottolineato. La rivalità con Merab Dvalishvili, che ha avuto momenti di tensione anche fuori dal ring, è diventata un simbolo di sfida e ambizione. Umar ha dichiarato che si contenderà il titolo contro Merab, indipendentemente dal risultato, e che il loro confronto è diventato un’arma per il futuro.

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Il prossimo passo per Umar è il combattimento contro Song Yadong, un avversario che ha il sostegno del pubblico e che sa che una vittoria potrebbe essere un passo decisivo nella sua carriera. “Una vittoria contro Yadong sarebbe un colpo di spugna per dimostrare che ho maturato e che sono pronto per il titolo”, ha aggiunto. Con la sua determinazione e la sua storia familiare, Umar Nurmagomedov cerca di fare della sua carriera un’altra pagina del legato Nurmagomedov nella UFC.

Umar Nurmagomedov si prepara a un incontro cruciale contro Song Yadong al UFC Shanghái.

Il combattimento rappresenta un’opportunità per riacquistare una possibilità per il titolo.

Umar ha espresso la sua volontà di vincere il cinturone della UFC per sé e per la famiglia.