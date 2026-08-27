Alcaraz potrebbe diventare favorito al US Open se convince

Carlos Alcaraz torna in campo dopo un lungo infortunio, potrebbe diventare favorito al US Open

Carlos Alcaraz, dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, si prepara a tornare in campo al singolare maschile dello US Open 2026. L’ex tennista americano Patrick McEnroe ha espresso la sua opinione su come il ritorno del campione spagnolo potrebbe influenzare la sua posizione nel torneo. Secondo McEnroe, se Alcaraz supera alcuni turni e convince con le sue prestazioni, potrebbe diventare il favorito del torneo. L’iberico, detentore del titolo, dovrà affrontare una competizione che prevede sette match al meglio dei cinque set, richiedendo un notevole sforzo fisico e mentale.

Un’opportunità unica per Alcaraz

McEnroe ha sottolineato come la lunga assenza di Alcaraz dai campi, oltre quattro mesi, unita all’assenza del rivale Jannik Sinner, rappresenti un’opportunità enorme per il giocatore spagnolo. L’ex tennista ha espresso la sua convinzione che, grazie a questa situazione, Alcaraz potrebbe sfruttare al meglio il suo ritorno in campo. “Non c’è dubbio che il fatto che non giochi dalla primavera, unito all’assenza di Sinner, rappresenti per lui un’opportunità enorme”, ha dichiarato McEnroe. L’iberico, però, dovrà dimostrare di essere pronto a riprendere il controllo del circuito, soprattutto in un torneo che richiede una preparazione completa.

Alcaraz già favorito, ma potrebbe diventarlo di più

Secondo McEnroe, Alcaraz è già considerato favorito in questo momento, ma potrebbe diventarlo ancora di più se riuscirà a convincere nel corso del torneo. L’ex tennista ha sottolineato come il ritorno del campione spagnolo potrebbe portare a un’evoluzione positiva del suo stato di forma. Se Alcaraz torna in campo, supera qualche turno e trasmette buone sensazioni, diventerà rapidamente il favorito, ha affermato. L’iberico, però, dovrà affrontare un percorso estremamente competitivo, con tanti giocatori in forma e con la possibilità di affrontare match estenuanti.

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Il torneo del US Open 2026 si preannuncia come uno dei più affascinanti della stagione, con Alcaraz al centro dell’attenzione. La sua capacità di riprendersi dopo un infortunio lungo potrebbe fare la differenza, ma dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere la sua forma e la sua concentrazione per tutta la durata del torneo. La sua partecipazione al singolare maschile rappresenta un’occasione unica per riconquistare un successo di prestigio, e McEnroe ha espresso la sua fiducia nel potenziale di Alcaraz. La mancanza di Sinner e la sua assenza dai campi rappresentano un’opportunità per Alcaraz, ma il successo dipenderà anche dal suo stato fisico e mentale. Il ritorno in campo potrebbe essere un fattore chiave per il suo successo nel torneo. La sua partecipazione al singolare maschile è attesa con grande attenzione, e molti lo vedono come un candidato in grado di conquistare un altro titolo di prestigio.

Alcaraz torna in campo dopo quattro mesi di assenza per infortunio.

McEnroe vede in lui un potenziale favorito al US Open 2026.

La mancanza di Sinner e la sua assenza dai campi rappresentano un’opportunità per Alcaraz.

Il ritorno di Alcaraz al circuito è un evento di grande interesse per i tifosi e per gli esperti del settore. La sua capacità di riprendersi e di mantenere la sua posizione tra i migliori del mondo sarà cruciale per il successo del torneo. Con la sua partecipazione al singolare maschile, Alcaraz potrebbe diventare il favorito del US Open 2026, se riuscirà a convincere nel corso del torneo.