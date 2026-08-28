Celta 1-2 Osasuna: un fallo di VAR cambia il destino del match

Un giocatore di Osasuna segna il gol decisivo dopo un fallo di VAR, mentre il Celta perde a Pamplona

Il Celta de Vigo ha subito un colpo di scena nel match contro l’Osasuna, terminato 1-2 in favore dei rojillos. La partita, giocata a Pamplona, ha visto il Celta dominare gran parte del primo tempo, ma un fallo decisivo di Marcos Alonso, trasformato in rossa diretta dal VAR, ha cambiato radicalmente il corso del match. L’Osasuna, guidato da Ramis, ha sfruttato l’occasione per rimontare e prendere il controllo del gioco, portando a casa la vittoria. La squadra di Giráldez, nonostante l’orgoglio, non è riuscita a riprendersi dal colpo al cuore.

Un fallo di VAR decide il match

La decisione del VAR ha avuto un impatto enorme sul risultato. Marcos Alonso, in un momento cruciale, ha commesso una fallo chiaro, che inizialmente era stato visto come un cartellino giallo. Tuttavia, dopo l’analisi del sistema, il direttore di gara ha deciso di assegnare una rossa diretta. Questa decisione ha dato un vantaggio significativo all’Osasuna, che ha sfruttato l’occasione per rimontare e prendere il controllo del gioco. La reazione del Celta è stata lenta, e nonostante l’orgoglio, non è riuscita a riprendersi.

Osasuna si mostra più determinato

L’Osasuna, guidato da Ramis, ha dimostrato una determinazione notevole. Dopo il gol di Kike Barja, che ha portato il risultato sul 1-1, i rojillos hanno continuato a spingere e a creare opportunità. La squadra ha anche sfruttato una situazione di superiorità numerica, grazie al cambio di sistema effettuato da Ramis. L’ingresso di Rubén García e Budimir ha dato un impulso decisivo al gioco, permettendo a Osasuna di prendere il controllo del match. Il gol di Budimir, trasformato in rigore, ha chiuso la partita.

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Il Celta, pur avendo dominato gran parte del match, ha subito un colpo di testa che ha cambiato il corso del gioco. La squadra di Giráldez ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare soluzioni. L’Osasuna, invece, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di sfruttare le opportunità. La vittoria ha lasciato il Balaídos in stato di shock, con i tifosi del Celta delusi per la sconfitta. La partita ha dimostrato come un singolo momento possa cambiare radicalmente il risultato, come ha fatto il fallo di VAR. La squadra di Giráldez ha visto il suo controllo del match spezzato da un fallo decisivo. L’Osasuna, grazie a una strategia offensiva più aggressiva, ha sfruttato l’occasione per prendere il controllo del gioco. La vittoria ha lasciato il Balaídos in stato di shock, con i tifosi del Celta delusi per la sconfitta. La partita ha dimostrato come un singolo momento possa cambiare radicalmente il risultato.

Il Celta ha dominato gran parte del match, ma un fallo di VAR ha cambiato il corso del gioco.

Osasuna ha sfruttato l’occasione per rimontare e prendere il controllo del match.

Il gol di Budimir, trasformato in rigore, ha chiuso la partita.

La vittoria dell’Osasuna ha lasciato il Balaídos in stato di shock, con i tifosi del Celta delusi per la sconfitta. La partita ha dimostrato come un singolo momento possa cambiare radicalmente il risultato, come ha fatto il fallo di VAR. Il Celta, pur avendo dominato gran parte del match, ha subito un colpo di testa che ha cambiato il corso del gioco. L’Osasuna, invece, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di sfruttare le opportunità.