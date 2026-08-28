Pioggia al British Masters: McKibbin in testa, Laporta in buona forma

Golfisti in difficoltà a causa della pioggia, McKibbin in testa, Laporta in buona forma

La pioggia ha reso il primo giro del British Masters un evento estremamente complesso, con condizioni meteorologiche avverse che hanno messo in difficoltà i partecipanti. L’evento, che si svolge al Belfry e sponsorizzato da Husqvarna, con la dicitura “hosted by Sir Nick Faldo” presente ovunque, ha visto diversi giocatori costretti a interrompere la loro gara. Tra i protagonisti del momento, il nordirlandese Tom McKibbin si è distinto, posizionandosi al momento al -5 dopo 13 buche, in testa alla classifica. Al secondo posto si trovano l’inglese Joe Dean e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -4. La situazione è tuttavia volatile, con 78 golfisti in campo e gli altri rimandati a domani.

Condizioni meteorologiche ostili

La pioggia ha reso il percorso estremamente difficile, con diversi giocatori costretti a interrompere la loro gara. Complessivamente, nessun golfista è riuscito a completare la buca 18, e una buona metà non ha nemmeno potuto iniziare la gara, trovandosi a dover gestire una seconda giornata da 36 buche. Tra i giocatori coinvolti, anche Renato Paratore, Matteo Manassero e Stefano Mazzoli, che non hanno mai lasciato la club house o perlomeno il campo pratica. La situazione è tuttavia volatile, con 78 golfisti in campo e gli altri rimandati a domani, rendendo la classifica non attendibile.

Francesco Laporta in buona forma

Francesco Laporta, uno dei migliori giocatori italiani, ha mostrato una buona prova, trovandosi nel gruppo dei quarti a -3 dopo due terzi di percorso. Dopo 8 buche, si è posizionato nel gruppo dei decimi, insieme a Gregorio De Leo, che si trova a -2. L’italiano, insieme a altri giocatori come Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Filippo Celli, ha mantenuto un buon rendimento, con Migliozzi a +1 dopo 11 buche, Molinari a +2 dopo 12 e Celli a +2 dopo 11. La sua performance è un segnale positivo per la squadra italiana.

Pubblicità

La gara, pur caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili, ha visto la partecipazione di diversi nomi del golf internazionale, tra cui Tom McKibbin, che si è imposto come leader al momento. La situazione, tuttavia, rimane in bilico, con la classifica in continua evoluzione. La prossima parte del torneo si terrà domani, con l’attesa per ulteriori sviluppi.

La pioggia ha reso il primo giro del British Masters un evento estremamente complesso. Molti giocatori hanno dovuto interrompere la gara, con condizioni che hanno reso il percorso estremamente difficile. La classifica, pur in movimento, è tuttavia in fase di definizione. Tom McKibbin si è distinto, posizionandosi al -5 dopo 13 buche. La partecipazione di giocatori italiani come Francesco Laporta e Gregorio De Leo ha dato un segnale positivo per la squadra nazionale. La gara, pur con le condizioni meteorologiche avverse, ha visto la presenza di diversi nomi del golf internazionale. La prossima parte del torneo si terrà domani, con l’attesa per ulteriori sviluppi.

—