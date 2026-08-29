Hana Bath vince la gara femminile al Grand Prix Junior di Riga, battendo Mei Okada e Yihan Wang

Il 28 agosto 2026, a Riga, in Lettonia, si è svolta la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, con un risultato che ha visto la vittoria della giovane australiana Hana Bath nella gara femminile. La classe 2010, originaria di Hobart, ha conquistato il primo posto con un punteggio di 209.07, superando la diretta rivale giapponese Mei Okada, che ha chiuso al secondo posto con 205.47, e la cinese Yihan Wang, terza con 195.03. La vittoria di Bath è stata resa possibile grazie a una performance eccezionale, contraddistinta da otto tripli, tra cui due axel, e un’ottima gestione delle difficoltà.

Una prova di eccellenza

La performance di Hana Bath ha visto la sua attenzione e precisione al massimo livello, con un punteggio di 140.01 nella prima difficoltà e 62.67 nel secondo programma, per un totale di 209.07. La sua vittoria è stata resa più significativa dal fatto che Mei Okada, pur essendo in vantaggio nella prima parte, ha subito un calo a causa di una caduta nel triplo axel e di una chiamata di filo d’ingresso non chiara nel triplo flip, che le ha fatto perdere punti cruciali. La cinese Yihan Wang, invece, ha mantenuto una posizione stabile sul podio, attestandosi a 195.03.

Un’ottima giornata per l’Italia

Sebbene la vittoria non sia stata italiana, la squadra azzurra ha comunque registrato prestazioni positive. L’azzurra Amanda Ghezzo ha chiuso la gara al diciannovesimo posto con un punteggio di 129.23, mentre i cecoslovacchi Debora Anna Cohen e Lukas Vochozka si sono piazzati al terzo posto nella categoria coppie d’artistico con 143.49. Inoltre, i francesi Dania Mouaden e Theo Bigot hanno vinto la rhythm dance, segmento della danza sul ghiaccio, con un punteggio di 64.41, superando gli statunitensi Aneta Vaclavikova e William Lissauer, che si sono piazzati al secondo posto con 62.73.

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La giornata si è aperta con la rhythm dance, in cui i francesi hanno dominato con un punteggio di 64.41, mentre i tedeschi Eniko e Zoard Kobor si sono piazzati al terzo posto con 55.91. Gli azzurri Martina Lavazza e Raphael Raymond Meunier, pur partendo con un punteggio di 50.54, hanno subito una penalizzazione a causa di un problema di tempo musicale, che li ha relegati all’undicesima posizione. Nonostante ciò, la loro performance ha dimostrato la loro capacità di competere a livello internazionale.

Il circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 continua a offrire momenti di eccellenza e di confronto tra i migliori talenti del pattinaggio artistico. La vittoria di Hana Bath rappresenta un ulteriore passo avanti per l’Australia nel panorama internazionale del pattinaggio, mentre l’Italia, pur non vincendo, ha dimostrato la sua forza e la sua capacità di competere a livello mondiale.