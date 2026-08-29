Sami Pajari prende il comando in un primo giorno caotico al Rally del Paraguay

Pilota finlandese in difficoltà su tracciato gravoso, con incidenti e problemi meccanici

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Il primo giorno del Rally del Paraguay, 11ª prova del Campionato del Mondo WRC 2026, si è rivelato estremamente caotico e intenso, con incidenti, problemi meccanici e una forte concorrenza tra i migliori piloti. Sami Pajari, pilota finlandese, ha preso il comando della prova, dopo un’azione iniziata con un volo spettacolare di Alejandro Cachón, che ha perso il controllo del suo Yaris Rally 2 e ha volato contro un talud. Pajari, però, ha sfruttato le condizioni difficili per prendere il controllo della classifica, nonostante i problemi che hanno colpito diversi concorrenti.

Un primo giorno di caos e tensione

La prova ha visto un’alta concentrazione di incidenti e problemi meccanici, con diversi piloti costretti a fermarsi o a subire danni significativi. Takamoto Katsuta, leader iniziale, ha subito un colpo di testa al primo tratto, mentre Sébastien Ogier, leader del campionato, ha perso un pneumatico e ha dovuto abbandonare la gara. Anche Thierry Neuville e Oliver Solberg hanno subito problemi, con il primo a dover abbandonare e il secondo a fermarsi dopo un problema di sospensioni. La situazione ha reso il primo giorno estremamente incerto e tensionante per tutti i partecipanti. La crisi dei candidati ha colpito duramente la velocità e i tratti speciali del rally. Dopo il volo di Cachón, la competizione si è trasformata in una vera e propria carnicera, con diversi piloti costretti a fermarsi o a subire danni. La velocità e la resistenza sono diventate le chiavi del successo, con Pajari che sembra aver trovato il giusto equilibrio tra entrambi.

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Pajari in forma e con la testa sulle gomme

Sami Pajari, però, ha sfruttato al meglio le condizioni difficili, mostrando una grande capacità di adattamento e di gestione della velocità. Dopo aver vinto in Estonia e aver beneficiato dell’incidente di Ogier in Finlandia, il finlandese si presenta come uno dei favoriti per il titolo. Nella prima giornata, Pajari ha guidato con una velocità controllata, evitando i problemi che hanno colpito altri piloti. “Lo che più mi spaventa è che è stato il giorno più facile”, ha commentato Hayden Paddon, secondo in classifica, uno dei pochi sopravvissuti alla “carnicera” del primo giorno.

Pajari sembra in forma e pronto a mantenere il vantaggio. Il rally, che si svolge su tracciati in gravina, richiede una grande resistenza e una gestione attenta delle gomme. Pajari, però, sembra aver trovato il giusto equilibrio tra velocità e controllo, anche se dovrà stare attento a non subire ulteriori problemi meccanici. Il pilota finlandese, con la sua esperienza e la sua capacità di reazione, sembra essere in grado di mantenere il comando della gara, anche se la competizione è ancora aperta e i concorrenti sono tutti in lotta per il successo.

Il Rally del Paraguay, con la sua caratteristica gravina e i tratti difficili, rappresenta una prova estremamente impegnativa per i piloti. La prima giornata ha visto un mix di incidenti, problemi meccanici e una forte concorrenza, con diversi piloti costretti a fermarsi o a subire danni. Tuttavia, Sami Pajari, con la sua capacità di adattamento e la sua velocità controllata, sembra essere in grado di mantenere il comando della gara, anche se dovrà affrontare le sfide del resto della prova.