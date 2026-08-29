Heath Ryan sospeso per 18 mesi per maltrattamento di un cavallo

Cavaliere australiano sospeso per maltrattamento di cavallo, sanzione FEI

Il cavaliere australiano Heath Ryan è stato sospeso per 18 mesi e multato dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) per aver maltrattato un cavallo, come rivelato da un’indagine avviata nei suoi confronti. L’episodio, che ha portato alla formalizzazione della sanzione, è emerso dopo la diffusione di un video che mostra Ryan colpire ripetutamente un cavallo durante un allenamento. La FEI ha ritenuto il comportamento del cavaliere inaccettabile, in violazione delle norme che tutelano il benessere degli animali e l’immagine dello sport.

Un caso non isolato nel mondo dell’equitazione

La vicenda di Heath Ryan non rappresenta un caso isolato nel panorama internazionale dell’equitazione. Anche la britannica Charlotte Dujardin, tra le atlete più importanti della disciplina, era stata coinvolta in una situazione simile alla vigilia dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un vecchio filmato aveva mostrato la sua azione di colpire ripetutamente un cavallo durante un allenamento, portando alla sua esclusione dalle Olimpiadi. La FEI ha ora formalizzato la sanzione nei confronti di Ryan, considerando il comportamento come una violazione dell’articolo 142.1 del Regolamento Generale.

La sospensione è stata applicata con effetto retroattivo e terminerà nel prossimo mese di dicembre. Oltre al divieto di partecipare a competizioni per 18 mesi, Ryan dovrà versare una multa di 3.000 franchi svizzeri, ai quali si aggiunge un ulteriore pagamento dello stesso importo per le spese legali sostenute dalla FEI. Il 68enne, che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel dressage, era già stato fermato dalla Federazione australiana lo scorso anno dopo la diffusione di un video simile su social network.

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La FEI punisce per danni all’immagine dello sport

La FEI ha stabilito che il comportamento di Ryan ha danneggiato l’immagine dello sport e della federazione stessa, configurando una violazione grave delle norme. L’istituzione ha ribadito l’impegno a garantire il benessere degli animali e la correttezza nel trattamento degli atleti. La vicenda ha suscitato reazioni nel settore, con un dibattito su come prevenire simili episodi e garantire una pratica sportiva etica e rispettosa. La sospensione di Heath Ryan rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il maltrattamento degli animali nel mondo dell’equitazione. La FEI ha ribadito la sua determinazione a mantenere standard elevati e a proteggere gli animali da abusi. La vicenda ha anche messo in luce la necessità di una maggiore trasparenza e di controlli più rigorosi, soprattutto in un settore in cui la relazione tra uomo e cavallo è fondamentale per il successo sportivo.

La decisione della FEI ha riconosciuto l’importanza di un comportamento rispettoso nei confronti degli animali, un aspetto cruciale per la credibilità del settore. La sospensione di Heath Ryan non solo punisce un comportamento inaccettabile, ma anche serve come monito per altri atleti e allenatori. La vicenda ha riacceso il dibattito su come garantire una pratica sportiva responsabile e sostenibile, in linea con i valori della disciplina.