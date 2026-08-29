Judo, azzurri in difficoltà al day-2 del Grand Slam di Losanna 2026

Azzurri in difficoltà al day-2 del Grand Slam di Losanna 2026, nessun podio per Basile e compagni

Il day-2 del Grand Slam di Losanna 2026 ha visto l’Italia restare a bocca asciutta, con Fabio Basile e tutti gli altri azzurri lontani dal podio. Il torneo, che fa parte del World Tour di judo e serve per la qualificazione olimpica a Los Angeles 2028, ha visto i cinque atleti azzurri in gara uscire di scena prima dei quarti di finale, senza riuscire a ottenere risultati significativi. L’unica vittoria del team italiano è arrivata da Bright Maddaloni Nosa, che ha sconfitto il turkmeno Agajan Ayhanov nei -81 kg, ma ha poi perso contro il georgiano Zaur Dvalashvili.

Competizione in difficoltà per i migliori azzurri

Nella stessa categoria di peso, Vincenzo Pelligra è stato eliminato al debutto dal kazako Adilet Almat, mentre Fabio Basile e Leonardo Valeriani sono stati sconfitti al primo turno nei -73 kg. Flavia Favorini, invece, ha visto il suo esordio interrompersi nei -63 kg. L’Italia, purtroppo, non ha registrato alcun podio nella seconda giornata del torneo, rimanendo ferma al terzo posto ottenuto ieri da Giulia Carnà nei -57 kg. Il risultato non è stato migliore per Ilaria Finestrone, che ha conquistato la settima piazza nei -52 kg.

La squadra azzurra non ha visto risultati positivi nel day-2 del Grand Slam di Losanna.

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Podi internazionali e risultati di altri atleti

Nella classifica dei podi, si sono distinte atlete e atleti di altre nazionalità. Nella categoria -63 kg femminile, la polacca Szymanska ha vinto, seguita da Deketer e Agbegnenou. Nei -70 kg femminili, Butkereit (Germania) ha trionfato, mentre Scoccimarro (Germania) ha conquistato la seconda posizione. Nei -73 kg maschili, Cargnin (Brasile) ha vinto, con Lavrentev (Russia) e Asadulloev (Tajikistan) che hanno completato il podio. Nei -81 kg maschili, Zhubanazar (Kazakistan) ha vinto, seguito da Tojiev (Uzbekistan) e Bonferroni (Svizzera). La squadra azzurra, purtroppo, non ha visto risultati positivi nel day-2 del Grand Slam di Losanna. La prossima opportunità per i campioni italiani arriverà domani con Tiziano Falcone nei -90 kg. L’Italia, nonostante i risultati non brillanti, rimane comunque in corsa per la qualificazione olimpica, grazie al terzo posto ottenuto da Giulia Carnà.

Giulia Carnà: terzo posto nei -57 kg

Ilaria Finestrone: settima piazza nei -52 kg

Non ci sono podi per i migliori azzurri

Il Grand Slam di Losanna 2026 rappresenta un’importante tappa per la qualificazione olimpica, e l’Italia, nonostante i risultati non brillanti, continua a sperare in un miglioramento nei prossimi giorni. La squadra azzurra dovrà fare di più per riuscire a ottenere risultati significativi e portare a casa i punti necessari per la qualificazione a Los Angeles 2028.