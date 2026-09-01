Il Barça affronta un mercato chiuso in modo frenetico

Il Barça si prepara a chiudere il mercato con diverse operazioni, tra cessioni e nuovi arrivi

Un mercato in movimento per il Barça

Il Barça si appresta a chiudere il mercato in modo frenetico, con diverse operazioni in corso e numerose incertezze. Dopo un’estate di movimenti, il club catalano deve risolvere numerose questioni, tra cessioni e nuovi arrivi. Tra i nomi più discussi, si segnala Gabriel Jesús, che sarà annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del club. Il brasiliano, arrivato a Barcelona, ha già completato la visita medica e si prepara a vestire la maglia blaugrana.

Il mercato si chiude con un mix di cessioni e arrivi

Tra le operazioni in corso, si segnala la situazione di Marc Casadó, il cui futuro è ancora in sospeso. Il centrocampista ha ricevuto diverse offerte, tra cui quelle di club turco e inglese, ma il prezzo richiesto dal Barça, intorno ai 25 milioni di euro, non ha trovato ancora un compratore. Allo stesso tempo, il club cerca di chiudere la cessione di Balde, un lato che ha ricevuto interesse da parte del Manchester United, ma con una richiesta di cessione e non di acquisto.

Le cessioni e le operazioni in corso

Il Barça deve anche gestire le uscite di due giocatori del filiale che hanno giocato con la squadra titolare la scorsa stagione. Álvaro Cortés e Toni Fernández sono destinati a trasferirsi rispettivamente al Genoa e al Venezia. Inoltre, il club deve risolvere la situazione di un difensore, che ha visto il Manchester United interessato, ma con un prezzo non allineato con le aspettative del club. Le offerte turche sembrano la via più probabile

Tra le opzioni per Casadó, la via turca sembra la più probabile. Il Besiktas e un altro club hanno mostrato interesse, ma il centrocampista non ha ancora preso una decisione definitiva. Allo stesso tempo, il Barça cerca di chiudere la cessione di un difensore, che ha visto il Manchester United interessato, ma con un prezzo non allineato con le aspettative del club.

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Le nuove arrivi e le strategie del club

Tra le operazioni in corso, il Barça cerca di completare l’acquisto di un difensore, dopo la cessione di Araujo. La situazione di Livakovic, il portiere, dipende dallo spazio nella rosa e dalla possibilità di entrare in squadra. Il club, inoltre, deve gestire le uscite di due giocatori del filiale, che hanno giocato con la squadra titolare la scorsa stagione.

Il mercato si chiude con un mix di cessioni e arrivi

Il Barça si appresta a chiudere il mercato in modo frenetico, con diverse operazioni in corso e numerose incertezze. Dopo un’estate di movimenti, il club catalano deve risolvere numerose questioni, tra cessioni e nuovi arrivi. Tra i nomi più discussi, si segnala Gabriel Jesús, che sarà annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del club. Il brasiliano, arrivato a Barcelona, ha già completato la visita medica e si prepara a vestire la maglia blaugrana.