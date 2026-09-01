Dopo quasi 24 anni, il ranking ATP non vede più i Big Three in top 10

Il ranking ATP mostra per la prima volta da 24 anni nessuno dei tre grandi in top 10

Dopo quasi 24 anni, il ranking ATP non vede più uno dei tre grandi del tennis, Federer, Nadal o Djokovic, tra i primi 10 giocatori del mondo. La data del 1 settembre 2026 segna un momento storico, in cui i tre atleti, ormai ritirati, non compaiono più nella top ten. Questo evento, che ha visto la fine del loro dominio nel ranking mondiale, rappresenta un punto di svolta per il tennis moderno. La scomparsa dei Big Three dal top 10 segna l’arrivo di una nuova generazione di giocatori, pronta a prendere il loro posto.

Un momento senza i tre grandi

Questo è stato l’ultimo episodio in cui nessuno dei tre storici protagonisti del tennis mondiale si è trovato tra i primi 10 del ranking ATP. L’ultima volta che si verificò questa situazione fu nel 2002, quando i giocatori come Lleyton Hewitt, Marat Safin, Tommy Haas e Tim Henman erano i rappresentanti della top ten. A quei tempi, i Big Three erano ancora in piena forma e avevano dominato il circuito. Ora, con la fine degli US Open 2026, Novak Djokovic si è classificato al 11° posto, mentre Federer e Nadal, entrambi ritirati, non sono più presenti nel ranking.

La data del 1 settembre 2026 non è casuale. È il momento in cui il ranking ATP ha visto per l’ultima volta la mancanza dei tre grandi. La top ten del 2002 era composta da giocatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tennis. Lleyton Hewitt, Marat Safin, Tommy Haas e Tim Henman, tra gli altri, hanno vinto Slam e hanno contribuito a plasmare il gioco moderno. Ora, con la scomparsa di Federer, Nadal e Djokovic, il tennis si trova di fronte a un’evoluzione senza precedenti.

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Un’era che si conclude

La scomparsa dei tre grandi dal ranking mondiale non è solo un evento sportivo, ma anche un simbolo del passare del tempo. Federer, Nadal e Djokovic hanno dominato il circuito per decenni, ma il loro ritiro segna l’arrivo di una nuova generazione. Il tennis, come ogni sport, evolve, e con esso cambiano anche i leader. La loro assenza dal top 10 rappresenta un passo avanti per i nuovi talenti, ma anche un ricordo di un’epoca in cui i Big Three dominavano il mondo del tennis. La fine dell’era dei Big Three nel ranking ATP è un evento che ha suscitato riflessioni e commenti nel mondo del tennis. Molti hanno visto in questa svolta un segno del tempo, ma anche un’opportunità per i nuovi giocatori di prendere il loro posto. Il tennis, come ogni sport, si evolve, e con esso cambiano anche i leader. La loro assenza dal top 10 rappresenta un momento di transizione, in cui il gioco si adatta a nuove dinamiche e nuovi talenti.

Novak Djokovic si classifica al 11° posto dopo la fine degli US Open 2026.

Federer e Nadal, entrambi ritirati, non compaiono più nel ranking ATP.

Questo è il primo momento in cui i Big Three non sono presenti nella top ten da quasi 24 anni.

La scomparsa dei Big Three dal ranking ATP segna un’era che si chiude. La loro assenza dal top 10 rappresenta un momento di transizione, in cui il gioco si adatta a nuove dinamiche e nuovi talenti. La loro eredità rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi.