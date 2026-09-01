Camavinga cerca di rilanciare la sua carriera al Real Madrid

Camavinga in allenamento con il Real Madrid, cerca di rilanciare la sua carriera

Un inizio di stagione difficile ma un futuro in vista

Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, affronta la sua sesta stagione con il club dopo un inizio di campionato non proprio entusiasmante. Dopo un periodo in cui la sua continuità era messa in discussione, il francese ha trovato un nuovo punto di partenza grazie alla fiducia del tecnico José Mourinho, che lo ha incluso nella sua lista di giocatori. La sua capacità di coprire metri, rubare palloni e uscire in contropiede lo rende un profilo necessario per la squadra, anche se il cammino per riconquistare un posto fisso non è facile.

La fiducia di Mourinho è un punto di partenza chiave

La decisione di Mourinho di non mandarlo via nel mercato estivo ha dato un nuovo impulso al francese. Dopo essere stato escluso dalla lista di Didier Deschamps per il Mondiale, Camavinga ha potuto iniziare la pretemporada prima e integrarsi meglio nel gruppo. Nei primi test, ha mostrato una buona capacità di adattamento, pur alternando momenti di prestazioni positive a fasi di insoddisfazione. La fiducia del tecnico, però, è un fattore decisivo per il suo rilancio.

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