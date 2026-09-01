Ferrari, 20 vittorie a Monza: la storia del Gran Premio d’Italia

La Ferrari vince 20 volte a Monza nel Gran Premio d’Italia, un evento storico che celebra la sua tradizione

Il Gran Premio d’Italia, che si terrà domenica 6 settembre 2026, festeggerà la sua settantasettesima edizione iridata. La gara, unica insieme al GP di Gran Bretagna a non aver mai mancato un appuntamento nel corso della lunga storia del Mondiale, rappresenta un momento di riconoscimento per la Ferrari, che ha vinto ben 20 volte a Monza. La Scuderia di Maranello, istituzione del Circus, ha trionfato in momenti non semplici della sua storia, con undici piloti diversi che hanno portato a casa la vittoria. Tra di loro, spicca la figura di Michael Schumacher, che ha imporsi in cinque occasioni, a distanza di un decennio. Significativo il fatto che il tedesco abbia trionfato sia nella sua stagione d’esordio con il Cavallino Rampante che in quella del commiato.

Una tripletta storica e un monopolio del podio

La famosa tripletta, che ha visto la Ferrari dominare il podio, è datata 1960, in un’edizione disertata da tutti i costruttori britannici di punta. In quel momento, Phil Hill vinse davanti a Richie Ginther e Willy Mairesse. Nel corso del tempo, la Scuderia di Maranello è stata in grado di monopolizzare il podio, con 72 podi registrati. Tra questi, spiccano le vittorie di piloti come Alberto Ascari, Clay Regazzoni, Rubens Barrichello e Charles Leclerc. La Ferrari ha inoltre registrato otto doppiette, l’ultima delle quali risale al 2004.

Le vittorie e i record della Rossa

Le vittorie della Ferrari a Monza sono state otto, con piloti come Phil Hill, Clay Regazzoni, Michael Schumacher e Rubens Barrichello che hanno segnato la storia. Tra i record, spicca il numero di giri veloci, con 19 record registrati. Il pilota che ha vinto di più a Monza è Phil Hill, con tre vittorie, seguito da Clay Regazzoni e Michael Schumacher. La Ferrari ha inoltre conquistato 23 pole position, con Schumacher che ha vinto tre di queste. La squadra ha inoltre registrato 19 giri veloci, con Schumacher e Barrichello che hanno segnato due record ciascuno.

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La Ferrari, con la sua tradizione e la sua capacità di dominare il Gran Premio d’Italia, rappresenta un simbolo della Formula 1. La sua presenza a Monza, con la sua storia di vittorie e record, conferma il ruolo di istituzione del Circus. La settantasettesima edizione del Gran Premio d’Italia sarà un momento importante per la scuderia, che continuerà a scrivere la sua storia con i piloti che la rappresentano. La gara, che non ha mai mancato un appuntamento, è un evento unico e irripetibile, che celebra la passione e la tradizione della Formula 1.