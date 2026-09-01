Robert Moreno nuovo allenatore della Corea del Sud

Allenatore della Corea del Sud Robert Moreno in campo con la squadra asiatica durante un test match

Robert Moreno, ex allenatore della Spagna, diventa nuovo tecnico della Corea del Sud

La Corea del Sud ha annunciato la nomina di Robert Moreno come nuovo allenatore della sua nazionale, in seguito al passo indietro di Hong Myung-bo dopo la sconfitta in fase di gruppo al Mondiale 2026. Il tecnico catalano, 48 anni, è il primo allenatore spagnolo a prendere in mano la squadra asiatica, un ruolo che lo porterà a guidare i coreani nella Coppa Asiatica 2027, in programma a gennaio 2027 in Arabia Saudita. Moreno, che ha già diretto la squadra spagnola nel 2019, inizia un nuovo capitolo della sua carriera con un obiettivo chiaro: migliorare i risultati della Corea del Sud in competizioni internazionali.

Un’esperienza internazionale dopo la Spagna

Moreno, noto per la sua esperienza con la selezione spagnola nel 2019, ha lasciato il ruolo di allenatore della nazionale iberica dopo la Eurocopa 2020, quando fu sostituito da Luis Enrique. Dopo aver diretto squadre come il Mónaco, il Granada e il Sochi russo, il tecnico ha deciso di affrontare un nuovo sfida internazionale. La sua nomina rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di portare la Corea del Sud a un livello competitivo in Asia.

La KFA, l’Associazione Coreana di Calcio, ha programmato una serie di amichevoli per permettere a Moreno di prendere familiarità con la squadra. Il tecnico debutterà a settembre con gli scontri contro l’Ecuador e l’Uruguay, seguiti da partite contro il Venezuela e l’Uzbekistan a ottobre. La federazione contemplerà l’estensione del contratto se i risultati saranno positivi. La sua capacità di gestire squadre diverse potrebbe essere un vantaggio per la Corea del Sud.

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Moreno, che si appresta a compiere 49 anni a metà settembre, ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura. «Afronto con ilusione questa opportunità di dimostrare le mie capacità», ha dichiarato il tecnico. La sua esperienza con la Spagna e la sua capacità di gestire squadre diverse potrebbero essere un vantaggio per la Corea del Sud, che cerca di migliorare i suoi risultati in competizioni internazionali. La sua nomina segna un momento di cambiamento per la nazionale asiatica.

La stagione inizierà con un calendario di test match che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra. La KFA seguirà con attenzione i primi passi di Moreno, che ha già dimostrato di saper gestire situazioni complesse in passato. Con l’obiettivo di portare la Corea del Sud alla Coppa Asiatica 2027, Moreno si prepara a un’altra sfida internazionale, questa volta in un contesto completamente diverso. La sua carriera, che ha visto passare da squadre spagnole a club europei, si arricchisce ora di un’esperienza in Asia, un’area in cui il calcio sta crescendo rapidamente e richiede allenatori con una visione globale.

La sua nomina segna un momento di cambiamento per la nazionale asiatica, che spera di poter competere a livello mondiale grazie all’esperienza e alla strategia del nuovo allenatore. La stagione inizierà con un calendario di test match che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra. La KFA seguirà con attenzione i primi passi di Moreno, che ha già dimostrato di saper gestire situazioni complesse in passato. Con l’obiettivo di portare la Corea del Sud alla Coppa Asiatica 2027, Moreno si prepara a un’altra sfida internazionale, questa volta in un contesto completamente diverso. La sua carriera, che ha visto passare da squadre spagnole a club europei, si arricchisce ora di un’esperienza in Asia, un’area in cui il calcio sta crescendo rapidamente e richiede allenatori con una visione globale.