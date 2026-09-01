Tim Cook lascia Apple dopo 15 anni, diventa presidente del consiglio, evento di transizione aziendale

Tim Cook ha lasciato il ruolo di CEO di Apple dopo 15 anni, diventando presidente del consiglio d’administrazione. L’annuncio, reso pubblico il 1° settembre 2026, segna la fine di un mandato che ha visto la società crescere in modo esponenziale, con il valore delle azioni aumentato di 24 volte. Cook, noto per la sua leadership e la sua attenzione al rispetto dei diritti dei dipendenti, ha espresso gratitudine e entusiasmo per il prossimo capitolo della sua carriera. “Mi gratitudine è infinita, e sono emozionato per il prossimo capitolo”, ha scritto su Twitter, un messaggio che ha ricevuto oltre 16 milioni di visualizzazioni e migliaia di interazioni.

Un passo verso la nuova era di Apple

Con la sua decisione, Cook ha lasciato il posto a John Ternus, attuale vicepresidente senior per l’ingegneria hardware, che assume il ruolo di CEO a partire dal 1° settembre 2026. Ternus, che ha lavorato per Apple dal 2001, avrà il compito di guidare la società nella sua evoluzione verso la leadership nel campo dell’intelligenza artificiale. Cook, che ha guidato Apple durante l’era di Steve Jobs, ha sottolineato che il suo legame con la comunità Apple rimarrà inalterato. “Il mio amore per la comunità Apple non cambierà mai”, ha dichiarato, un messaggio che ha suscitato un forte riscontro tra i fan.

Il nuovo CEO di Apple dovrà affrontare sfide crescenti nel settore dell’IA. Negli ultimi anni, Apple ha visto un aumento della concorrenza da parte di aziende come Google e Microsoft, che hanno sviluppato modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Il nuovo processore A20 Pro, annunciato da Cook, promette miglioramenti significativi in questo settore, ma la società dovrà affrontare sfide crescenti per rimanere competitiva. Ternus, con la sua esperienza in ingegneria hardware, sarà cruciale per guidare Apple in questa transizione.

Pubblicità

La transizione di Cook e il futuro di Apple

La transizione di Cook rappresenta un momento di cambiamento per Apple, che dovrà affrontare nuove sfide nel mercato tecnologico. Sebbene Cook abbia lasciato il ruolo di CEO, il suo ruolo come presidente del consiglio d’administrazione garantirà una continuità nella strategia aziendale. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per supportare Ternus nel suo nuovo ruolo. La società, con un valore azionario cresciuto in modo esponenziale durante il mandato di Cook, dovrà ora concentrarsi su nuove opportunità e sfide, come la competizione nell’ambito dell’intelligenza artificiale e la gestione dei dati personali degli utenti.

Apple si prepara al lancio del nuovo iPhone 18 Pro. Il nuovo CEO, John Ternus, sarà il responsabile dell’evento di presentazione del dispositivo, previsto per il 9 settembre. L’evento segnerà l’inizio del mandato di Ternus e sarà l’occasione per annunciare le innovazioni tecnologiche del nuovo iPhone 18 Pro e della sua versione Max, nonché il primo telefono plegabile della società. La decisione di Cook ha suscitato un grande interesse tra i fan e i media, con molti che hanno espresso apprezzamento per il suo contributo alla società.

Tim Cook lascia Apple dopo 15 anni

John Ternus assume il ruolo di CEO

Apple si concentra sull’intelligenza artificiale

La decisione di Cook ha suscitato un grande interesse tra i fan e i media, con molti che hanno espresso apprezzamento per il suo contributo alla società. Il suo messaggio su Twitter ha rafforzato il legame tra lui e la comunità Apple, un rapporto che continuerà anche con il suo nuovo ruolo. La transizione segna un momento di cambiamento per Apple, ma anche un passo verso un futuro in cui la società dovrà affrontare nuove sfide e opportunità nel mercato tecnologico globale.