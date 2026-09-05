Italia, bagno di folla a Berlino prima degli USA. Zandalasini: “Molto bello rivedere oggi tutti lì”

Squadra italiana di basket femminile circondata da tifosi a Berlino, entusiasmo e apprezzamento per la squadra

Il 5 settembre 2026, a Berlino, l’Italia ha visto un momento di grande emozione e affetto: le azzurre, in vista del confronto con gli USA ai Mondiali 2026, sono state accolte da un bagno di folla. La straordinaria partecipazione del pubblico, che si è radunato davanti all’albergo della Nazionale, ha suscitato commenti entusiasti da parte del presidente della FIP, Gianni Petrucci, e da giocatrici come Cecilia Zandalasini. La squadra, allenata da Andrea Capobianco, ha ricevuto un sostegno straordinario, con oltre 500 persone che hanno mostrato apprezzamento per il lavoro svolto in campo e per la coesione del gruppo.

Un momento di emozione e riconoscimento

La straordinaria accoglienza riservata alle azzurre è stata commentata da Gianni Petrucci, che ha espresso profonda emozione per l’affetto dimostrato dai tifosi. “Quello che è successo davanti all’albergo della Nazionale è qualcosa che va oltre le nostre aspettative e che ci emoziona profondamente”, ha detto il presidente. L’evento, organizzato con preavviso limitato, ha riscosso un successo enorme, con tante richieste di foto e autografi, e un entusiasmo che ha reso l’atmosfera intorno alla squadra positiva e coinvolgente. La partecipazione del pubblico ha dimostrato quanto l’Italia sia vicina alle sue atlete. Non solo per il sostegno sportivo, ma anche per l’affetto e la fiducia che si trasmette attraverso la presenza fisica. Questo momento ha rappresentato un riconoscimento non solo del talento, ma anche della coesione e della passione che caratterizzano la squadra.

Le parole di Zandalasini: un gruppo cresciuto e unito

Cecilia Zandalasini, capitano della squadra, ha espresso soddisfazione per l’affetto ricevuto. “È stato sicuramente molto bello, sia ieri che oggi, vedere tanta gente che ci viene a tifare fuori dall’Italia. Non so se fosse mai successa prima una cosa del genere, quindi ci fa molto piacere”, ha detto. La giocatrice ha anche commentato le parole di Emma Meesseman, stella del Belgio, che ha definito l’Italia una squadra difficile da affrontare. “Mi fa piacere, non avevo sentito questa cosa, non sapevo l’avesse detto. Detto da lei mi fa un grandissimo piacere”, ha aggiunto Zandalasini.

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La crescita del gruppo è un elemento chiave per il successo in campo. Zandalasini ha sottolineato come l’esperienza di ogni giocatrice, messa insieme, abbia portato la squadra a raggiungere un livello elevato. “Penso che anche in Nazionale negli ultimi anni tutto questo gruppo sia cresciuto, non solo io; l’esperienza di ognuno di noi messa assieme ci sta portando dove siamo oggi e in particolare fare questo Mondiale insieme è speciale, sicuramente”, ha sottolineato.

La vigilia del match contro gli USA è stata anche l’occasione per parlare dell’esperienza di Zandalasini con le Golden State Valkyries, squadra WNBA in cui gioca. “Sicuramente l’esperienza che sto facendo con le Valkyries è molto bella e dà continuità a quello che è stato l’anno scorso, dove ho avuto un po’ troppi infortuni. Quest’anno volevo proprio darmi come obiettivo quello di essere più continua e mi stanno dando minuti, sto giocando, ho la fiducia della coach e della squadra, quindi porto questa esperienza con me”, ha concluso la giocatrice.

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