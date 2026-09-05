Mali sorprende Spagna, Ungheria e Germania si aggiudicano le loro partite ai Mondiali femminili

Squadre di basket femminile in azione durante un match ai Mondiali 2026

Alle prime giornate dei Mondiali femminili di basket a Berlino, si registrano sorprese e vittorie decisive. Il Mali ha battuto la Spagna, mentre Ungheria, Germania e Francia hanno ottenuto risultati positivi. La partita tra Mali e Spagna ha visto la squadra africana emergere come favorita, mentre in altre gare si sono registrati esiti favorevoli per squadre europee. La competizione, in corso a Berlino, ha visto un mix di prestazioni straordinarie e momenti di tensione, con squadre che si confrontano in un contesto di alta intensità.

Shock Spagna, Mali si impone

La sorpresa del primo turno è arrivata con la vittoria del Mali contro la Spagna. Le ragazze del Mali, nonostante un ko precedente contro il Giappone, hanno giocato punto a punto fin dal primo quarto, chiudendo i primi 10’ sul +2. Nel secondo quarto, la Spagna ha tentato una reazione, ma non è riuscita a spezzare l’equilibrio. Il quarto decisivo, però, è stato il terzo, in cui le maliane hanno alzato il ritmo in attacco, segnando ben 31 punti e scappando via. La Spagna non ha potuto rimontare e il Mali si è imposto 82-73, con 19 punti di Sika Kone e Djeneba N’Diaye.

La squadra africana ha dimostrato una grande determinazione e una preparazione di alto livello.

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Ungheria e Nigeria in lotta per il terzo posto

Nella seconda partita del girone, si è svolto un spareggio tra Ungheria e Nigeria per il terzo posto. Le ungheresi hanno iniziato con un vantaggio di +8, poi hanno allungato fino al +10 all’intervallo. Nella ripresa, la Nigeria ha cercato di limitare il distacco, ma nell’ultimo quarto ha tentato una rimonta, arrivando a -3 a 40” dalla fine. I liberi di Studer e Lelik hanno salvato l’Ungheria, che si è imposta 71-67, con 19 punti di Doria Juhasz. La Germania, invece, ha affrontato il Giappone in un match da dentro o fuori. Le tedesche hanno partito fortissimo, chiudendo il primo quarto con un netto 28-11. Hanno dominato per 40 minuti e si sono imposte 74-58, con 18 punti di Nyara Sabally. La squadra azzurra, però, ha visto un’altra vittoria in casa, con la Francia che ha sconfitto la Corea del Sud 95-69, con 17 punti di Marine Johannes.

La Francia ha dominato con una prestazione straordinaria, mettendo in difficoltà la Corea del Sud.

Le squadre in campo hanno dimostrato una grande intensità e una preparazione di alto livello. I Mondiali femminili di basket si stanno rivelando un evento di grande interesse, con partite che mettono in mostra la forza e la determinazione delle atlete. La competizione, in corso a Berlino, continua a regalare momenti di emozione e di prestazioni straordinarie.