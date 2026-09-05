Mali sorprende Spagna, Ungheria e Germania si aggiudicano le loro partite ai Mondiali femminili

Matteo Colono 5 Settembre 2026

Mali sorprende Spagna, Ungheria e Germania vincono ai Mondiali femminili di basket

Squadre di basket femminile in azione durante un match ai Mondiali 2026
Squadre di basket femminile in azione durante un match ai Mondiali 2026

Alle prime giornate dei Mondiali femminili di basket a Berlino, si registrano sorprese e vittorie decisive. Il Mali ha battuto la Spagna, mentre Ungheria, Germania e Francia hanno ottenuto risultati positivi. La partita tra Mali e Spagna ha visto la squadra africana emergere come favorita, mentre in altre gare si sono registrati esiti favorevoli per squadre europee. La competizione, in corso a Berlino, ha visto un mix di prestazioni straordinarie e momenti di tensione, con squadre che si confrontano in un contesto di alta intensità.

Shock Spagna, Mali si impone

La sorpresa del primo turno è arrivata con la vittoria del Mali contro la Spagna. Le ragazze del Mali, nonostante un ko precedente contro il Giappone, hanno giocato punto a punto fin dal primo quarto, chiudendo i primi 10’ sul +2. Nel secondo quarto, la Spagna ha tentato una reazione, ma non è riuscita a spezzare l’equilibrio. Il quarto decisivo, però, è stato il terzo, in cui le maliane hanno alzato il ritmo in attacco, segnando ben 31 punti e scappando via. La Spagna non ha potuto rimontare e il Mali si è imposto 82-73, con 19 punti di Sika Kone e Djeneba N’Diaye.

La squadra africana ha dimostrato una grande determinazione e una preparazione di alto livello.

Ungheria e Nigeria in lotta per il terzo posto

Nella seconda partita del girone, si è svolto un spareggio tra Ungheria e Nigeria per il terzo posto. Le ungheresi hanno iniziato con un vantaggio di +8, poi hanno allungato fino al +10 all’intervallo. Nella ripresa, la Nigeria ha cercato di limitare il distacco, ma nell’ultimo quarto ha tentato una rimonta, arrivando a -3 a 40” dalla fine. I liberi di Studer e Lelik hanno salvato l’Ungheria, che si è imposta 71-67, con 19 punti di Doria Juhasz. La Germania, invece, ha affrontato il Giappone in un match da dentro o fuori. Le tedesche hanno partito fortissimo, chiudendo il primo quarto con un netto 28-11. Hanno dominato per 40 minuti e si sono imposte 74-58, con 18 punti di Nyara Sabally. La squadra azzurra, però, ha visto un’altra vittoria in casa, con la Francia che ha sconfitto la Corea del Sud 95-69, con 17 punti di Marine Johannes.

La Francia ha dominato con una prestazione straordinaria, mettendo in difficoltà la Corea del Sud.

Le squadre in campo hanno dimostrato una grande intensità e una preparazione di alto livello. I Mondiali femminili di basket si stanno rivelando un evento di grande interesse, con partite che mettono in mostra la forza e la determinazione delle atlete. La competizione, in corso a Berlino, continua a regalare momenti di emozione e di prestazioni straordinarie.

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