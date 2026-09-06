Grand Slam di Budapest 2026: l’Italia schiera i migliori per un altro passo verso Los Angeles 2028

Atleti azzurri in preparazione per il Grand Slam di Budapest 2026, con Giuffrida e Pirelli tra i convocati

Il Grand Slam di Budapest 2026, in programma dal 11 al 13 settembre, vede l’Italia schierare i migliori judoka per un altro passo verso Los Angeles 2028. Dopo la conferma di Lucio Tavoletta ai Europei Junior, la squadra azzurra si presenta con un roster di 16 atleti, 9 uomini e 7 donne, pronti a contendersi i punti in classifica per il ranking olimpico. Tra i nomi più attesi, torna Odette Giuffrida, campionessa mondiale 2024 e due volte medagliata olimpica, dopo quasi tre mesi di stop. Gennaro Pirelli, invece, è al centro dell’attenzione per proseguire la striscia positiva in vista dei Mondiali di Baku.

La squadra azzurra per il Grand Slam di Budapest

La lista dei convocati, resa nota da Erik Nicolaysen, include nomi di spicco sia al maschile che al femminile. Tra i uomini, si segnala la presenza di Christian Parlati e Kenny Komi Bedel, entrambi in ottima forma. Gennaro Pirelli, in particolare, è considerato una delle chiavi per il successo della squadra, grazie alla sua costanza e alle prestazioni in campo. Al femminile, Odette Giuffrida torna al tatami dopo un periodo di riposo, mentre Giulia Ghiglione, Kenya Perna e Carlotta Avanzato completano il gruppo. La squadra, composta da 7 atlete, è pronta a contendersi i posti in classifica per il Master di fine anno.

Odette Giuffrida, in particolare, è una delle atlete più attese. Dopo un periodo di riposo, la campionessa mondiale 2024 torna al tatami con la determinazione di proseguire la sua striscia positiva. La sua presenza è un segnale di forza per la squadra. Allo stesso tempo, Gennaro Pirelli, che ha già dimostrato una buona forma in precedenti competizioni, è considerato un punto di forza per la squadra. La squadra, composta da atleti di alto livello, si prepara a un torneo che potrebbe fare la differenza nella corsa olimpica.

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Un torneo chiave per la qualificazione olimpica

Il Grand Slam di Budapest 2026 è un evento cruciale per la preparazione olimpica, in quanto è parte del World Tour e vale per il ranking di qualificazione olimpica in ottica Los Angeles 2028. Con quasi 550 atleti in campo, il torneo rappresenta un’occasione per i migliori del mondo di guadagnare punti preziosi. Per l’Italia, l’obiettivo è chiaramente quello di mettere in cascina i punti necessari per il Master, che premia i migliori 36 atleti di ogni categoria. La squadra azzurra, con i suoi 16 convocati, si presenta quindi con un piano ben definito per massimizzare i risultati.

La squadra azzurra, composta da 16 atleti, si appresta a dare il meglio in un evento che ha un impatto diretto sulle qualificazioni per Los Angeles 2028. La preparazione è al top e la motivazione è alta. Tra i convocati, si segnala la presenza di atleti di alto livello, pronti a dare il loro contributo per il successo della squadra. Con l’obiettivo di migliorare i risultati e di consolidare la posizione in classifica, l’Italia si appresta a dare il meglio in un evento che potrebbe fare la differenza nella corsa olimpica.

Odette Giuffrida (52 kg) – torna dopo tre mesi di stop

Gennaro Pirelli (100 kg) – al centro dell’attenzione per proseguire la striscia positiva

Christian Parlati (90 kg) – uno dei protagonisti del torneo

Giulia Ghiglione (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Carlotta Avanzato (63 kg) – le altre atlete azzurre