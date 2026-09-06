La Juve e il Milan sfidano il mercato, Kolo Muani e Gonçalo Ramos in scena

La Juve e il Milan sfidano il mercato, Kolo Muani e Gonçalo Ramos in scena

La Juve e il Milan si affrontano in un contesto di mercato estremamente acceso, con due attaccanti di alto livello, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, che potrebbero segnare la differenza. La partita, in programma stasera all’Allianz Stadium alle ore 20,45, rappresenta un assaggio del potenziale di entrambe le squadre, che hanno investito pesantemente per rinforzare il reparto offensivo. La sostenibilità sportiva e finanziaria passa dalla risposta del campo, con numeri da record che misurano le aspettative.

Un mercato da record e un’attacco in crescita

La Juve ha speso 108 milioni per rafforzare l’attacco, con un totale che potrebbe arrivare a 144 milioni contando anche Nico Gonzalez, pagato 36 due anni fa. Kolo Muani, già pungolato da Spalletti, potrebbe costare sino a 53 milioni, premi compresi, in quattro anni. Gonçalo Ramos, invece, parte da una base di 74 milioni e potrebbe sforare quota 80 se dovessero essere centrati bonus complicati. I 32 milioni investiti sulla stellina Alajbegovic e gli altri 18 per Ekhator (fermo per infortunio) testimoniano il progetto a lungo termine pensato dalla dirigenza.

La squadra, con un attacco in crescita, si appresta a sfidare il Milan, che ha investito pesantemente per rafforzare il reparto offensivo. La partita di stasera sarà un test importante per entrambe le squadre, che hanno puntato su giocatori di alto livello per raggiungere obiettivi ambiziosi. La sostenibilità sportiva e finanziaria passa dalla risposta del campo, con numeri da record che misurano le aspettazioni.

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Il record di Ramos e la sfida con il Psg

Gonçalo Ramos è il più costoso milanista di sempre, con un acquisto che ha scavalcato il precedente record stabilito da Leao, ceduto al Gala, quando è stata chiusa l’operazione per Diego Moreira, esterno belga prelevato dello Strasburgo per 50 milioni. L’ad Carnevali e Massara, riportato a casa il francese già inseguito per oltre un anno, sono riusciti ad accontentare Lucio con un altro numero 9 in affitto. Si tratta di Nick Woltemade, gigante tedesco di due metri, in prestito dal Newcastle per 4,1 milioni. Il diritto di riscatto non è stato fissato e se ne riparlerà l’estate prossima, se la Juve deciderà di acquistarlo a titolo definitivo.

La squadra, con un attacco in crescita, si appresta a sfidare il Milan, che ha investito pesantemente per rafforzare il reparto offensivo. La partita di stasera sarà un test importante per entrambe le squadre, che hanno puntato su giocatori di alto livello per raggiungere obiettivi ambiziosi. La sostenibilità sportiva e finanziaria passa dalla risposta del campo, con numeri da record che misurano le aspettazioni.

La Juve ha puntato sull’attacco per riscattare la stagione. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra ha scelto di investire pesantemente per rafforzare il reparto offensivo, puntando su giocatori di alto livello. La sostenibilità sportiva e finanziaria passa dalla risposta del campo, con numeri da record che misurano le aspettazioni. La sfida tra Juve e Milan si svolgerà in un contesto di mercato estremamente acceso. Con due attaccanti di alto livello, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, che potrebbero segnare la differenza, la partita di stasera rappresenta un assaggio del potenziale di entrambe le squadre. La sostenibilità sportiva e finanziaria passa dalla risposta del campo, con numeri da record che misurano le aspettazioni.