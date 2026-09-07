Scott McTominay, centrocampista del Nápoles, parla del suo rapporto con Mourinho e della dieta

Scott McTominay, centrocampista del Nápoles, ha espresso la sua considerazione su un potenziale trasferimento al Real Madrid, se fosse stato contattato da José Mourinho. L’attaccante, noto per i successi in Serie A e per la sua collaborazione con l’allenatore portoghese, ha rivelato di riflettere su un’ipotesi simile. Marco Materazzi, ex giocatore e commentatore, ha definito il caso di McTominay come “il più grande errore del mercato di calciatori nella storia”.

McTominay, che ha debuttato con il Manchester United a 18 anni sotto la guida di Mourinho, ha sempre mantenuto un legame speciale con l’ex allenatore. Mourinho, che lo ha scoperto e formato nel club inglese, lo chiama ancora oggi “my boy” e lo considera un giocatore chiave per il successo del Nápoles. Dopo essere diventato un titolare fisso, McTominay ha persino spinto Mourinho a mettere da parte giocatori di alto livello come Paul Pogba, per dare spazio al talento scozzese.

Un rapporto speciale con Mourinho

Il rapporto tra i due è stato ulteriormente rafforzato nel 2024, quando McTominay ha firmato un contratto con il Nápoles e ha vinto due titoli: la Serie A e la Supercoppa Italiana. Mourinho, che lo ha sempre sostenuto, ha anche creato un premio interno per riconoscere il lavoro di McTominay, un gesto che ha suscitato ammirazione nel mondo del calcio. McTominay ha anche parlato della sua salute e della sua dieta, rivelando di dover seguire un regime molto restrittivo a causa di un problema cardiaco. L’attaccante ha spiegato che, dopo ogni allenamento, riceve una nota che indica cosa può e non può mangiare, a causa dei rischi legati ai prodotti lattiero-caseari napoletani. Il quotidiano “Il Mattino” ha avvertito del rischio che la cucina napoletana, con i suoi piatti come pizza, pasta e gelato, potesse influenzare negativamente la sua dieta.

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Un futuro in vista

Nonostante le limitazioni, McTominay ha espresso fiducia nel suo futuro e ha dichiarato di essere pronto a tornare in forma dopo l’intervento chirurgico. L’attaccante ha anche commentato la sua passione per il mare e ha rifiutato l’uso delle redes sociali, affermando che la gente intelligente non ha bisogno di esse. Le dichiarazioni di McTominay, che ha vinto 14 gol e 3 assist in 45 partite nella stagione 2025-2026, hanno suscitato interesse nel mondo del calcio. Il suo talento e la sua dedizione lo hanno reso un giocatore chiave per il Nápoles, ma anche un caso di studio per il mercato di calciatori, come ha sottolineato Marco Materazzi, che lo ha definito “il più grande errore del mercato di calciatori nella storia”.

McTominay ha riconosciuto che se Mourinho lo avesse contattato per un trasferimento al Real Madrid, avrebbe riflettuto. Il centrocampista, che ha sempre mantenuto un rapporto speciale con l’ex allenatore, ha espresso un’opinione forte su come il mercato di calciatori potrebbe aver commesso un errore con la sua carriera. La dieta di McTominay è stata un tema di attenzione a causa dei rischi legati ai prodotti lattiero-caseari napoletani. L’attaccante ha spiegato che, dopo ogni allenamento, riceve una nota che indica cosa può e non può mangiare, a causa dei rischi legati ai prodotti lattiero-caseari napoletani.

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