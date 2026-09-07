Ivan Quaranta parla della crescita della velocità italiana e del futuro di Mattia Predomo

Ivan Quaranta, commissario tecnico della velocità azzurra, ha espresso fiducia nel futuro del settore italiano, puntando a una qualificazione per Los Angeles 2028 come obiettivo iniziale. “Obiettivo qualificazione per Los Angeles 2028, poi si può sognare”, ha detto il velocista, che ha vissuto la rinascita del ciclismo azzurro su pista. Il lavoro svolto negli anni ha portato risultati concreti, ma il cammino non è ancora terminato. La squadra, guidata da Quaranta, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, ma il passaggio tra i migliori richiede ulteriori passi in avanti.

Un percorso costruito con pazienza

Fino a pochi anni fa, la velocità azzurra su pista era un progetto da ricostruire quasi interamente. Oggi, invece, il lavoro quotidiano sui giovani e la programmazione hanno dato frutti tangibili. “Sto vivendo un sogno che, sinceramente, non pensavo si potesse realizzare”, ha detto Quaranta, ricordando come la squadra partisse praticamente da zero. I risultati ottenuti sono un “qualcosa in più”, un risultato guadagnato sul campo, che ha permesso di lavorare con tranquillità e costruire passo dopo passo. Il futuro di Mattia Predomo, uno dei giovani più promettenti, è un tema su cui si riflette con attenzione. “Predomo non deve bruciare le tappe”, ha sottolineato Quaranta. A 22 anni, il talento italiano ha margini di crescita, ma il processo richiede tempo. “Serve il giusto tempo per costruire tutto nel modo corretto”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un percorso fisiologico e naturale per il giovane atleta.

Il salto di qualità per gli élite

Per raggiungere i livelli dei grandi, come Germania, Gran Bretagna e Francia, serve un ulteriore salto di qualità. “Il passaggio tra gli élite richiede un ulteriore salto di qualità, soprattutto sul fronte dei cosiddetti marginal gain”, ha spiegato Quaranta. Dettagli come materiali, aerodinamica, galleria del vento, tecnica della partenza e dei cambi possono trasformarsi in decimi di secondo, decisivi per una medaglia. Il lavoro su questi aspetti è cruciale per raggiungere i traguardi più ambiziosi.

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Allo stesso tempo, il lavoro sui juniores come Matteo Ghirelli e Filippo Cusumano sta dando risultati interessanti. “Ghirelli sta girando su tempi molto interessanti”, ha detto Quaranta, mentre Cusumano ha già registrato tempi da élite. La squadra, con un numero importante di corridori competitivi, ha le basi per competere a livello internazionale. “Più la rosa è ampia, più abbiamo possibilità di scelta”, ha concluso il commissario tecnico, sottolineando l’importanza di una squadra ben assortita per affrontare un appuntamento come Los Angeles 2028.

La crescita dei giovani ha già prodotto segnali importanti, ma il passaggio tra gli élite richiede un ulteriore salto di qualità. “Siamo fiduciosi perché abbiamo ancora due anni davanti e crediamo che ci siano tutti i margini per crescere”, ha detto Quaranta. Il lavoro su aerodinamica, materiali e tecnica è cruciale per raggiungere i traguardi più ambiziosi. “Dobbiamo cercare di arrivare a quell’appuntamento partendo con il piede giusto, consapevoli delle nostre qualità e del lavoro che abbiamo fatto”, ha concluso il commissario tecnico.

Il futuro di Mattia Predomo dipende dal tempo e dalla crescita naturale. Il talento italiano ha margini di miglioramento, ma il processo richiede pazienza. “Non possiamo pensare di accelerare troppo il processo”, ha sottolineato Quaranta. Il lavoro su aerodinamica, materiali e tecnica è cruciale per raggiungere i traguardi più ambiziosi. “Siamo fiduciosi perché abbiamo ancora due anni davanti e crediamo che ci siano tutti i margini per crescere”, ha concluso il commissario tecnico. La squadra azzurra ha le basi per competere a livello internazionale. Il lavoro sui giovani e la programmazione hanno dato frutti tangibili. “Sto vivendo un sogno che, sinceramente, non pensavo si potesse realizzare”, ha detto Quaranta. I risultati ottenuti sono un “qualcosa in più”, un risultato guadagnato sul campo, che ha permesso di lavorare con tranquillità e costruire passo dopo passo.