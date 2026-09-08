Cagliari e Lazio vincono nei posticipi, Roma e Inter in testa dopo la terza giornata

Cagliari e Lazio vincono nei posticipi, classifica Serie A 2026-2027

La terza giornata della Serie A 2026-2027 si è conclusa con due vittorie decisive nei posticipi: il Cagliari ha sconfitto il Lecce per 1-0, mentre la Lazio ha battuto l’Udinese per 1-2. I due successi hanno portato i due club a quota 6 in classifica, con Roma, Inter e Como in testa a quota 9. La partita tra Cagliari e Lecce si è risolta in un match equilibrato, con il gol decisivo di Maldini al 29’ su calcio di corner. La Lazio, invece, ha ribaltato il vantaggio dell’Udinese grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson nella ripresa.

Due vittorie decisive per Cagliari e Lazio

Il Cagliari ha dominato il Lecce in casa, con un gol di Maldini al 29’ che ha deciso il match. La squadra sarda, guidata da un’ottima difesa, ha sfruttato al meglio un’azione di corner per mettere in difficoltà i salentini. Dopo la vittoria, i Cagliari si sono piazzati al sesto posto in classifica, a quota 6, staccando i Lecce che restano a quota 3. La Lazio, invece, ha sconfitto l’Udinese per 1-2, con due reti nella ripresa: Frattesi al 75’ e Gudmundsson al 88’. La vittoria ha portato i biancocelesti a quota 9, in testa alla classifica insieme a Roma e Inter.

La Lazio ha ribaltato il vantaggio dell’Udinese grazie a due reti nella ripresa. La squadra di Inzaghi ha dimostrato una reazione rapida e una capacità di attacco notevole, con Frattesi e Gudmundsson che hanno chiuso il match in modo decisivo. Il Cagliari, invece, ha dimostrato una difesa solida e una gestione del gioco equilibrata, permettendogli di portare a casa la vittoria senza subire troppi pericoli.

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La classifica dopo la terza giornata

Dopo la terza giornata, la classifica vede Roma, Inter e Lazio a quota 9, con il Como a quota 7. Al sesto posto si trovano Cagliari e Frosinone, entrambi a quota 6. Altri risultati interessanti includono la vittoria del Como contro il Genoa per 1-4 e la vittoria del Milan su un’altra squadra. La Lazio, con la vittoria in casa, ha consolidato la sua posizione in testa alla classifica, mentre l’Udinese si è fermata a quota 4. La Serie A 2026-2027 si mostra in forma, con squadre in grado di dare spettacolo e risultati inaspettati. La terza giornata ha visto anche altre partite interessanti, come la vittoria del Frosinone contro il Venezia per 3-2 e la pareggio tra Parma e Monza. La Juventus ha pareggiato contro il Milan per 1-1, mantenendo il suo posizionamento in classifica. La Serie A 2026-2027 si conferma come una stagione in cui le squadre si contendono la vetta con intensità e determinazione.

Cagliari 1-0 Lecce

Lazio 1-2 Udinese

Como 1-4 Genoa

Frosinone 3-2 Venezia

Parma 1-1 Monza

Bologna 2-2 Sassuolo

Juventus 1-1 Milan

Con questi risultati, la Serie A 2026-2027 si conferma come una stagione in cui le squadre si contendono la vetta con intensità e determinazione. La prossima settimana vedrà nuove sfide e possibili cambiamenti nella classifica. Il calcio italiano si prepara a un’altra stagione ricca di emozioni e sorprese.