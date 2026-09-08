Champions League 2026-2027: orari e dove vedere le partite del 8 settembre

Orari e dove seguire le partite della Champions League del 8 settembre 2026, in diretta su Sky Sport e streaming.

Partite di Champions League in diretta su Sky Sport e streaming, orari e dove seguire le partite del 8 settembre 2026

Oggi, martedì 8 settembre 2026, la Champions League torna a prendersi il suo spazio con la prima giornata della League Phase del campionato 2026-2027. Dopo il restart della stagione calcistica 2026-2027 con i campionati nazionali, la competizione europea si riprende con un calendario eccezionalmente spalmato su due giorni, con sei partite in programma. Le partite saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky GO. Tra le sfide più attese, l’Inter affronterà il Real Madrid, mentre altre squadre italiane come Roma, Napoli e Como si contenderanno i primi posti nella fase a gironi.

Orari e dove seguire le partite della Champions League

Le partite del 8 settembre saranno suddivise in due blocchi orari: due alle 18.45 e quattro alle 21.00. Tra le sfide in programma, spicca il match tra Real Madrid e Inter, con il tecnico José Mourinho che affronterà i nerazzurri al Santiago Bernabeu. Altre partite in programma includono Bruges-Aston Villa, AEK-LASK, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal e Lille-Betis. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e Sky Sport 254, con la possibilità di seguire in streaming su NOW e Sky GO.

La sfida tra Inter e Real Madrid è uno degli appuntamenti più attesi del calendario. L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, affronterà il Real Madrid, allenato da José Mourinho, in un match che promette di essere intenso e ricco di tensione. Altre squadre italiane, come la Roma e il Napoli, si contenderanno i primi posti nella fase a gironi, con il Napoli che ha già vinto la sua prima partita. Il Como, invece, dovrà fare i conti con le squadre più forti del gruppo.

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Le altre squadre italiane e la fase a gironi

Il calendario completo delle partite del 8 settembre è disponibile online, con gli orari esatti e le informazioni sulle piattaforme di streaming. Gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta le partite su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO. La Champions League 2026-2027 si apre con un calendario ricco di sfide e appuntamenti, con un’attenzione particolare alle squadre italiane che si preparano a un’altra stagione intensa.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa. Sono disponibili informazioni sul calendario di Los Angeles 2028, nonché un corposo pagellone e altre notizie di interesse per i tifosi. La stagione calcistica 2026-2027 si sta aprendo con un calendario ricco di appuntamenti, con un focus particolare sulle squadre italiane che si preparano a un’altra stagione intensa. La fase a gironi della Champions League 2026-2027 si apre con un calendario che vede l’Italia rappresentata da squadre come Inter, Roma, Napoli e Como. Il Real Madrid, guidato da José Mourinho, affronterà l’Inter al Santiago Bernabeu, mentre altre squadre si contenderanno i primi posti. Il campionato europeo si presenta con un programma fitto e interessante, con un’attenzione particolare alle squadre italiane che si preparano a un’altra stagione intensa.