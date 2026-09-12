Genoa-Frosinone in diretta su DAZN, orario e formazioni ufficiali

Partita Genoa-Frosinone in diretta su DAZN, orario 15, stadio Ferraris, Genova

La quarta giornata di Serie A si apre con Genoa-Frosinone, in programma oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15 allo stadio Ferraris di Genova. La partita, in diretta su DAZN, sarà trasmessa in esclusiva con abbonamento. I rossoblù, allenati da Daniele De Rossi, cercano la prima vittoria in campionato, mentre i giallorossi, guidati da Alvini, arrivano da due vittorie consecutive contro Fiorentina e Venezia. L’incontro sarà diretto dal Sig. Rapuano della sezione di Rimini. Genoa-Frosinone è una partita chiave per entrambe le squadre, con il Genoa che cerca di rompere la sequenza di risultati non positivi e il Frosinone che vuole consolidare la sua posizione in classifica. La partita si terrà allo stadio Ferraris, dove i rossoblù sperano di trovare la vittoria che manca da diversi mesi. Per il Frosinone, invece, si tratta di un’occasione per proseguire la sua buona forma, dopo due vittorie consecutive. L’attenzione sarà alta, con entrambe le squadre in cerca di un risultato positivo.

Genoa-Frosinone in diretta su DAZN

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, con l’obbligo di un abbonamento. L’app di DAZN è accessibile su dispositivi come smart TV, SkyQ, PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. È anche disponibile in streaming attraverso l’app mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store. Gli utenti potranno seguire la partita in tempo reale anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN, con orario fissato alle ore 15.

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Per chi non ha accesso a DAZN, è possibile seguire la partita attraverso la webcronaca testuale, che offre aggiornamenti in tempo reale. Questo servizio è particolarmente utile per gli appassionati che desiderano seguire la partita anche da dispositivi mobili o da computer. La diretta su DAZN è l’unica opzione disponibile per la visione in diretta, con l’obbligo di un abbonamento attivo.

Formazioni e giocatori a disposizione

Per quanto riguarda le formazioni, il Genoa schiera un 3-5-2 con Bijlow in porta, mentre il Frosinone si presenta in campo con un 4-2-3-1. A disposizione del Genoa ci sono giocatori come Stolz, Sommariva, Sabelli, Vaz, Doucoure, Puczka, Otoa, Zulevic, Mitaj, Amorim, Messias, Traoré, El Shaarawy, Meichtry e Vitinha. L’allenatore De Rossi ha a disposizione giocatori disponibili, con Havel, Nuredini e Venturino indisponibili. Per il Frosinone, invece, sono a disposizione Desplanches, Pisseri, Cittadini, Akpoguma, Fayed, Terzic, Amey, Fini, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Zerbin, Birligea e Bobcek. Entrambi i team hanno giocatori in forma, con il Genoa che cerca di rompere la sequenza di risultati non positivi, mentre il Frosinone, dopo due vittorie consecutive, cerca di consolidare la sua posizione in classifica.