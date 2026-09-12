KTM valuta il futuro di Acosta e Viñales dopo la crisi dei motori

KTM analizza le opzioni per Acosta e Viñales dopo la crisi dei motori e la situazione del team

La crisi dei motori e la situazione di KTM in MotoGP

La KTM ha affrontato una serie di problemi tecnici con i motori durante la stagione 2026, con conseguenze significative sulle prestazioni dei piloti. Il responsabile del dipartimento delle gare, Pit Beirer, ha spiegato come la situazione sia stata estremamente complessa, con diversi motori che hanno subito guasti durante le gare. Il problema ha colpito diversi piloti, tra cui Pedro Acosta, Maverick Viñales e Pol Espargaró, con conseguenze che hanno messo in discussione la competitività della squadra. Beirer ha riconosciuto che il momento più difficile è stato durante l’estate, quando la squadra ha perso il controllo della situazione e non è riuscita a reagire tempestivamente.

Non pedimos permiso entonces porque no sabíamos qué hacer.

Durante la stagione, la squadra ha visto diversi motori esplodere, con conseguenze che hanno messo in pericolo la continuità delle gare. Beirer ha spiegato che, quando si è resi conto del problema, hanno chiesto il permesso per analizzare la situazione, ma non avevano tempo per prendere decisioni. La mancanza di potenza e la difficoltà nel gestire i cambi di direzione hanno creato un clima di tensione all’interno del team.

Acosta e la sua volontà di confrontarsi con Márquez

Pedro Acosta ha espresso la sua volontà di confrontarsi con Marc Márquez, desiderando di guidare la stessa moto del campione. Questo desiderio è emerso durante un test in Misano, dove Acosta ha dichiarato: “Acosta nos dijo que quería tener la misma moto de Marc Márquez y descubrir quién es mejor”. Questa frase ha suscitato interesse nel paddock, poiché indica un forte desiderio di confronto e di miglioramento. Beirer ha riconosciuto che Acosta ha avuto una fortuna diversa rispetto ad altri piloti, con solo un guasto al motore, mentre altri hanno perso più volte.

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Siento que teniendo una moto nueva, todos los pilotos nuevos es como un reinicio para nosotros.

Nonostante il problema del motore, Acosta ha mostrato una grande capacità di adattamento e di gestire la moto, anche se il problema del motore ha ostacolato la sua performance. Beirer ha riconosciuto che Acosta è un pilota che riesce a far girare la moto in modo efficace, anche se la squadra ha un punto debole: la difficoltà nel girare la moto durante le frenate.

Viñales e le sue possibilità di ritorno

Maverick Viñales, dopo un periodo di assenza, è stato oggetto di discussioni sul suo possibile ritorno in KTM. Beirer ha spiegato che la decisione non è completamente nelle mani della squadra, poiché Viñales ha bisogno di un periodo di recupero. L’obiettivo è che Viñales possa tornare a Spielberg, ma non è ancora confermato. Beirer ha riconosciuto che Viñales ha una forte motivazione e che la sua mancanza di forza in alcuni momenti della gara è un problema da risolvere. El problema del motor “Lo vimos en Mugello.

Durante la stagione, il problema dei motori ha colpito diversi piloti, con conseguenze che hanno messo in discussione la competitività della squadra. Beirer ha spiegato che, quando si è resi conto del problema, hanno chiesto il permesso per analizzare la situazione, ma non avevano tempo per prendere decisioni. La mancanza di potenza e la difficoltà nel gestire i cambi di direzione hanno creato un clima di tensione all’interno del team.

La KTM ha annunciato che, per il 2027, potrebbe introdurre quattro nuovi piloti, tra cui Acosta e Viñales. Beirer ha spiegato che la squadra ha visto in questi piloti un’opportunità per reiniziare e per mettere in mostra l’esperienza accumulata negli anni. La nuova moto, con un motore più potente, potrebbe offrire a questi piloti una nuova possibilità di successo. Tuttavia, Beirer ha riconosciuto che la squadra ha un punto debole: la difficoltà nel girare la moto durante le frenate. Nonostante ciò, Acosta ha dimostrato di essere in grado di superare questa sfida, grazie alla sua abilità di frenare e di far girare la moto in modo efficace. KTM spera che, con la nuova moto, possa tornare a competere a livello di alto livello.