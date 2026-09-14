Ilia Topuria non è pronto per tornare: il team frena le aspettative

Ilia Topuria e il suo team in palestra, con un allenatore che spiega la preparazione per il ritorno

Ilia Topuria, doppio campione della UFC, non è pronto per tornare in lizza, ha confermato il suo team, che ha chiesto calma dopo le dichiarazioni di Dana White sulla sua disponibilità a combattere. Il preparatore fisico del ‘Matador’, Jesús Gallo, ha spiegato che il campione non ha ancora iniziato un vero e proprio campamento di allenamento e che la priorità è concentrarsi sulla preparazione. Il ritorno del combattente, che ha subito lesioni durante la sua sconfitta contro Justin Gaethje, è previsto per il 2026, ma il team lo considera improbabile. Gallo ha anche espresso dubbi sulle dichiarazioni di Dana White, sottolineando che non ha informazioni sufficienti per confermare un ritorno così presto.

Preparazione in corso, ma non ancora completa

Il team di Ilia Topuria ha chiarito che, al momento, la priorità è concentrarsi sull’allenamento e sul ripristino del fisico. “Siamo concentrati su iniziare a allenarci e su poter ripartire con un vero campamento”, ha spiegato Gallo. L’allenatore ha anche sottolineato che non è ancora iniziato alcun tipo di allenamento MMA, e che il ritorno non è una priorità. Ilia sta progredendo in modo positivo, ma non è ancora pronto per tornare in lizza. Il preparatore ha anche espresso la sua opinione sulle dichiarazioni di Dana White, che ha affermato che Topuria è pronto a tornare. “Non so a cosa si riferisce Dana e su quali informazioni si basa per fare quelle dichiarazioni”, ha detto Gallo, chiedendo di non anticipare il ritorno del campione.

Lesioni e sconfitta: un cammino lungo

Ilia Topuria ha subito diverse lesioni durante la sua sconfitta contro Justin Gaethje, tra cui quelle al volto e a un piede. Questi infortuni hanno messo in discussione il suo ritorno in lizza e hanno reso necessario un periodo di recupero. Il team ha spiegato che il 2026 non è una data realistica per il suo ritorno, poiché il combattente ha bisogno di tempo per recuperare completamente. Il team ha chiesto di procedere con calma e con i piedi per terra. L’allenatore ha anche sottolineato che Topuria sta progredendo in modo positivo, ma non è ancora pronto per tornare in lizza.

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Il team di Topuria ha anche espresso la sua preoccupazione per le dichiarazioni di Dana White, che ha affermato che il campione è pronto a tornare. “Non abbiamo informazioni sufficienti per confermare una data di ritorno così presto”, ha detto Gallo, chiedendo di non anticipare le decisioni del team. Il preparatore ha anche sottolineato che il ritorno di Topuria richiederà tempo e attenzione, e che il team non intende accelerare i tempi. “Tocca procedere con calma e con i piedi per terra”, ha concluso Gallo, rafforzando la posizione del team sul ritardo del ritorno del campione.

Ilia Topuria, doppio campione della UFC, non è pronto per tornare in lizza, ha confermato il suo team, che ha chiesto calma dopo le dichiarazioni di Dana White sulla sua disponibilità a combattere. Il preparatore fisico del ‘Matador’, Jesús Gallo, ha spiegato che il campione non ha ancora iniziato un vero e proprio campamento di allenamento e che la priorità è concentrarsi sulla preparazione. Il ritorno del combattente, che ha subito lesioni durante la sua sconfitta contro Justin Gaethje, è previsto per il 2026, ma il team lo considera improbabile. Gallo ha anche espresso dubbi sulle dichiarazioni di Dana White, sottolineando che non ha informazioni sufficienti per confermare un ritorno così presto.