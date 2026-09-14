Sydney Sweeney criticata per la campagna pubblicitaria che sexualizza il corpo delle atlete

Atlete si uniscono per criticare la campagna pubblicitaria di Sydney Sweeney che sexualizza il corpo femminile

La campagna pubblicitaria di Sydney Sweeney suscita reazioni forti nel mondo del sport femminile

La pornostar e attrice Sydney Sweeney ha suscitato critiche forti da parte di diverse atlete internazionali per la sua campagna pubblicitaria per una casa di scommesse sportive. Nella campagna, Sweeney appare senza abiti mentre simula la pratica di diversi sport, un approccio che ha suscitato indignazione tra le donne che dedicano la loro vita al mondo del sport. Le reazioni sono state immediate e forti, con atlete come Ariarne Titmus, Jenna Gwinn e Tilly Kearns che hanno espresso la loro protesta attraverso i social media.

La sexualizzazione del corpo femminile nel marketing sportivo è vista come un passo indietro

Molte atlete hanno sottolineato come la campagna di Sweeney rappresenti una forma di sexualizzazione del corpo femminile, un tema che ha suscitato dibattiti nel mondo del sport. La waterpolista australiana Tilly Kearns, medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024, ha espresso un forte disappunto, affermando che il nuovo tipo di marketing è una bofetada per le donne che dedicano la loro vita al sport. La campagna, che mira a un pubblico maschile, è vista come un passo indietro per la rappresentanza delle donne nel mondo dello sport.

Le atlete si uniscono per difendere l’immagine del sport come lavoro e dedizione

Numerose atlete hanno condiviso video sui social media per mostrare come si svolge realmente il loro lavoro. La triatleta Jenna Gwinn ha sottolineato che il posto delle donne nel mondo del sport non dovrebbe essere legato alla loro sessualità, ma alla loro professionalità. La nadadora olimpica Lani Pallister ha condiviso un video dei suoi allenamenti e medaglie, con il messaggio che il vero volto del sport non è la sua forma fisica, ma la sua dedizione.

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La campagna di Sweeney è vista come una forma di riduzione delle atlete

La campagna di Sweeney ha suscitato reazioni anche da parte di atlete come la boxe Skye Nicolson, che ha espresso la sua indignazione per l’uso del corpo femminile come strumento di marketing. La campagna, che mira a un pubblico maschile, è vista come una forma di riduzione delle atlete, che dedicano la loro vita al lavoro e alla passione per il sport. La campagna ha suscitato un dibattito su come il corpo femminile venga utilizzato nel marketing sportivo e come questo possa influenzare la percezione delle donne nel mondo dello sport.

Le atlete chiedono un cambiamento nel modo in cui il loro sport viene rappresentato

Le atlete che hanno criticato la campagna di Sweeney hanno chiesto un cambiamento nel modo in cui il loro sport viene rappresentato. La gimnasta mexicana Natalia Escalera ha espresso la sua indignazione, affermando che non dovrebbero dover rimuovere la loro abbigliamento per convincere i maschi che le donne appartengono al mondo del sport. La campagna, che utilizza immagini sessuali per attirare l’attenzione, è vista come una forma di riduzione delle atlete e una minaccia per la loro immagine professionale.

La risposta di Sydney Sweeney non convince le atlete

La pornostar ha risposto alle critiche condividendo foto di atlete che hanno posato nudo per diversi reportaggi. Tuttavia, questa risposta non ha convinto le atlete, che hanno sottolineato che il loro sport non dovrebbe essere ridotto a una forma di attrazione sessuale. La campagna di Sweeney ha suscitato un dibattito su come il corpo femminile venga utilizzato nel marketing sportivo e come questo possa influenzare la percezione delle donne nel mondo dello sport.