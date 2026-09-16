Luis de la Fuente firma contratto fino al 2030 con la Selezione Spagnola

Luis de la Fuente ha firmato un nuovo contratto con la Selezione Española de fútbol, che lo vedrà al comando fino al Mondiale 2030. L’annuncio è stato dato da Rafael Louzán, presidente della Federación Española de Fútbol, che ha dichiarato: “Stiamo ultimando l’accordo per farlo rimanere con noi per diversi anni”. L’allenatore, attualmente in carica fino al 2028, ha visto il suo contratto esteso fino al 2030, un passo che rafforza la sua posizione come uno dei migliori allenatori del calcio mondiale.

Un contratto che lo colloca tra i migliori pagati

La firma del nuovo accordo colloca Luis de la Fuente tra i migliori allenatori pagati al mondo. Secondo Louzán, il contratto migliorerà le condizioni economiche dell’allenatore, che non si trovava tra i primi dieci in termini di retribuzione. “Le condizioni sono ottimali e lo collocheranno tra i top 5”, ha spiegato il presidente. L’annuncio arriva dopo che l’allenatore ha guidato la Spagna a vittoria nella Eurocopa 2024 e nel Mondiale 2026, conquistando tre titoli importanti nel suo curriculum.

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Un allenatore apprezzato dal pubblico

Il sostegno del pubblico spagnolo per Luis de la Fuente è un fattore chiave nel prolungamento del contratto. Louzán ha sottolineato che “il pubblico lo vuole e lo adora”, un aspetto che ha contribuito al successo dell’allenatore. Nonostante unico titolo mancato nella Nations League 2025, dove la Spagna perse per penalti contro il Portogallo, il suo record rimane eccezionale. La sua leadership e la sua capacità di guidare la squadra verso vittorie hanno reso il suo contratto esteso una scelta naturale per la Federazione.

Il nuovo contratto prevede che Luis de la Fuente annuncerà la lista dei giocatori il prossimo venerdì, dopo il quale si concentrerà per i quattro partiti in programma nel paron. Tra le partite in calendario ci sono gli scontri contro l’Inghilterra, la Croazia, la Repubblica Ceca e il Portogallo, tutti in vista del Mondiale 2030. La sua leadership continuerà a guidare la Spagna verso nuove vittorie e successi internazionali. La decisione di prolungare il contratto di Luis de la Fuente fino al 2030 rappresenta un importante passo per la Federazione Spagnola, che ha voluto riconoscere il valore dell’allenatore e il suo ruolo chiave nella crescita della squadra nazionale. Con il suo stile di gioco e la sua capacità di motivare i giocatori, Luis de la Fuente rimane un punto di riferimento per il calcio spagnolo e internazionale.

Il presidente Louzán ha anche sottolineato che il contratto esteso è frutto di una scelta strategica, visto che l’allenatore ha dimostrato una capacità straordinaria nel portare la squadra a vittorie importanti. La sua esperienza e la sua capacità di gestire le squadre lo hanno reso un elemento chiave per il successo della Selección Española de fútbol. Con il prolungamento del contratto fino al 2030, Luis de la Fuente si prepara a guidare la Spagna in una serie di importanti competizioni, tra cui il Mondiale 2030. La sua carriera, ormai consolidata, continua a crescere grazie al sostegno del pubblico e alla sua capacità di vincere.