Buffon parla di felicità e scelte personali: “Ho scelto ciò che mi rende felice”

Il portiere più iconico del calcio italiano, Gianluigi Buffon, ha rivelato in un’intervista al Corriere dello Sport che ha scelto la sua felicità, anche se ciò ha comportato scelte non sempre in linea con le aspettative del calcio. L’ex numero uno della Nazionale ha parlato di errori, inquietudine e la necessità di prendere decisioni personali, non solo professionali. “Dal calcio ho avuto tutto, dalle persone poco”, ha detto, sottolineando una profonda riflessione su come la sua vita sia stata segnata da scelte difficili e momenti di dubbi.

Buffon ha riconosciuto di aver fatto errori, ma li ha sempre considerati un mezzo per crescere. Nell’intervista concessa a Ivan Zazzaroni per il podcast Tutto in piazza, il portiere ha spiegato che ogni errore, se pagato in prima persona, può diventare un passo verso la maturità. “Ne ho fatti tanti ma mi sono sempre perdonato”, ha affermato, mostrando una profonda consapevolezza del proprio percorso. Questa frase, semplice ma carica di significato, rappresenta un momento di introspezione che ha reso l’intervista un vero e proprio viaggio interiore.

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Scelte personali e responsabilità

Buffon ha anche parlato della sua decisione di lasciare la Nazionale dopo l’eliminazione contro la Bosnia. “Sono uno dei pochi italiani che si prende la responsabilità e si toglie dai coglioni”, ha detto, sottolineando una forte personalità e una capacità di prendere decisioni difficili. Questo atteggiamento si riflette anche nella sua scelta di supportare Antonio Gattuso come ct: “Io ho spinto per averlo come ct e lo farei ancora adesso, era l’uomo giusto per il momento che stavamo attraversando”. La sua fiducia in Gattuso ha dimostrato una capacità di valutare le situazioni con lucidità e senza pregiudizi.

Buffon ha riconosciuto che ogni persona attraversa momenti di disagio nel fare ciò che ha sempre fatto. Questa frase, ripetuta più volte durante l’intervista, ha dato un senso di profondità e umanità al discorso. Non si tratta solo di un portiere, ma di un uomo che ha vissuto la sua carriera con una forte coscienza di sé e una capacità di confrontarsi con le proprie fragilità. “Ognuno di noi attraversa dei momenti in cui si prova un certo disagio a fare quello che ha sempre fatto in maniera naturale”, ha detto, rivelando una visione molto personale del calcio e della vita.

Un calcio che ha segnato un’epoca

Buffon ha ricordato la sua carriera, ricca di successi: parate decisive, trofei, la vittoria del Mondiale del 2006 e un’intera epoca del calcio italiano. Tuttavia, ha anche riconosciuto che non tutto è stato perfetto. “Dal calcio ho avuto tutto, dalle persone poco”, ha detto, sottolineando una profonda empatia per le relazioni umane. Questa frase ha dato un’immagine completa del suo personaggio: un campione che ha vinto molto, ma che ha anche conosciuto momenti di difficoltà e di scelte personali difficili.

Buffon ha riconosciuto che il calcio non sempre ha capito le sue scelte. Questo è stato un tema ricorrente nel suo discorso: la necessità di scegliere ciò che è giusto per sé, anche se non sempre in linea con le aspettative esterne. “A un certo punto della propria vita, non si deve fare ciò che il calcio si aspetta da te, ma ciò che ti rende felice”, ha detto, mostrando una visione molto personale e profonda del proprio ruolo e della propria vita.

L’intervista, disponibile sul canale YouTube del Corriere dello Sport, ha rivelato un Buffon senza maschere, un uomo che parla degli errori, della pressione e della necessità di scegliere. Non si tratta solo di un portiere, ma di un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per la sua capacità di riflettere e di prendere decisioni difficili.