Maria Elena Zerboni ai quarti di finale agli Europei di canottaggio beach sprint, Cesarini/Ceccarino agli ottavi

Nel corso della settima giornata degli Europei di canottaggio beach sprint, svoltasi a La Línea de la Concepción in Spagna, l’Italia ha registrato diversi successi, con Maria Elena Zerboni che ha raggiunto i quarti di finale nel singolo senior femminile e Federica Cesarini e Federico Ceccarino che si sono qualificati agli ottavi. La competizione, caratterizzata da prestazioni di alto livello e sorprese, ha visto l’Italia conquistare posizioni di rilievo in diverse categorie, tra cui singolo under 19 maschile e doppio under 19 misto.

Maria Elena Zerboni ai quarti di finale

Maria Elena Zerboni, della CC Saturnia, ha superato le fasi iniziali con un percorso non semplice. Nella prima prova, si è classificata 11a in 2.53.15, ma ha ottenuto un passaggio al secondo time trial, dove ha chiuso quarta in 3.04.68. Nei quarti di finale, ha affrontato la tedesca Sophie Leupold, testa di serie numero 5, e si è imposta in 3:08,38, contro il 3:15,47 della sua avversaria, passando così ai quarti di finale di domani, dove si vedrà con la britannica Laura Mckenzie, numero 4 del tabellone.

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Un percorso di sacrificio e determinazione.

Successi in under 19 e doppio misto

Nel singolo under 19 maschile, Davide Gazzola (SC Corgeno) ha concluso quarto nel primo time trial in 2.34.58 e ha diretto subito alla seconda fase ad eliminazione diretta. Negli ottavi di finale, ha sconfitto il numero 13, il neerlandese Julius Van Oeveren, in 2:47,85, contro il 2:52,68, approdando ai quarti di finale, dove affronterà l’austriaco Nikolas Roidmayer, numero 5.

Nel doppio under 19 misto, Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu (Canottieri Palermo) si sono classificati settimi nel primo time trial in 2.35.50 e sono passati direttamente agli ottavi di finale. Lì hanno incontrato la coppia svizzera Emaline Meylan e Leni Arricau, numero 10 del tabellone, e hanno dominato la sfida, raggiungendo i quarti di finale. Nel singolo under 19 femminile, Silvia Messina (Peloro Rowing) è stata quinta nel primo time trial in 2.53.71 e ha diretto agli ottavi di finale, dove ha sconfitto l’ellenica Despoina Ermeidou, numero 12 del tabellone, in 3:23,57, contro il 3:27,05 della greca, passando ai quarti di finale, dove si vedrà con la ceca Magdalena Vlastnikova, numero 4.

Cesarini/Ceccarino agli ottavi

Federica Cesarini e Federico Ceccarino, della Fiamme Oro e Fiamme Gialle, hanno concluso noni nel primo time trial in 2.33.36 e hanno dovuto disputare il secondo time trial, dove sono stati terzi in 2.30.91, accedendo alla seconda fase. Nei quarti di finale, affronteranno domani la coppia finlandese Eeva Karppinen e Joel Naukkarinen, numero 6 del seeding. Nel singolo senior maschile, Gabriele Loconsole (Aeronautica Militare-CUS Bari) ha chiuso 11° in 2.32.62 nel primo time trial e ha dovuto disputare il secondo time trial, dove è stato settimo in 2.44.15, approdando alla fase ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale, ha affrontato il numero 2 del tabellone, il lituano Zygimantas Galisanskis, e ha perso per soli quattro centesimi: 2:47,58 per il baltico contro il 2:47,62 dell’azzurro, che è stato eliminato.

La settima giornata degli Europei di canottaggio beach sprint ha visto l’Italia in ottima forma, con diversi atleti che si sono qualificati alle fasi successive. La competizione, che si svolge a Sofia, ha registrato sorprese e prestazioni di alto livello, con la Slovenia che ha superato 3-1 la Polonia e la Bulgaria che ha sconfitto la Francia e la Turchia. L’Italia, con la sua determinazione e la sua capacità di adattamento, si prepara a nuove sfide nei prossimi giorni.