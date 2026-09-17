Macarena García condivide un messaggio emotivo per la nomination di “La bola negra” agli Oscar

Macarena García, attrice spagnola e sorella del regista Javier Ambrossi, ha espresso la sua emozione attraverso un messaggio su Instagram dopo che la sua pellicola “La bola negra” è stata selezionata per rappresentare la Spagna agli Oscar 2027. La notizia, annunciata il 17 settembre 2026, ha suscitato reazioni emozionanti da parte del team del film, con Ambrossi che ha dichiarato: “Sto tremando, siamo qui a piangere, è molto emozionante per noi e significa molto”. La pellicola, diretta da Javier Ambrossi e Javier Calvo, è stata scelta tra tre finaliste, tra cui “Los domingos” e “El ser querido”, e si prepara a debuttare in sala il 25 settembre 2026.

La nomination di “La bola negra” agli Oscar

La scelta di “La bola negra” da parte della Academia di Cine spagnola ha suscitato grande attenzione, soprattutto dopo il successo ottenuto al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior direzione. Il film, ispirato ai frammenti di una opera incompleta di Federico García Lorca, vanta un cast di alto livello, tra cui Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Penélope Cruz e Glenn Close. La pellicola, che arriverà in sala il 25 settembre 2026, dovrà superare la prima fase di selezione della Academia di Hollywood, la shortlist, entro il 15 dicembre 2026, per poter essere tra le cinque finaliste definitive.

Pubblicità

La reazione di Macarena García

Macarena García, attraverso le sue storie su Instagram, ha condiviso la notizia della nomination e ha espresso la sua gioia con emoticon che rappresentano lacrime e emozione. La sua reazione, come quella di Javier Ambrossi, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento per l’intero team del film. La pellicola, che ha già conquistato un pubblico internazionale, si prepara a debuttare in sala in Spagna e spera di raggiungere un pubblico globale, grazie al prestigio degli Oscar.

La nomination di “La bola negra” agli Oscar rappresenta un momento di orgoglio per l’industria cinematografica spagnola, che ha visto la pellicola emergere tra le migliori opere del 2026. La sua storia, ispirata a un’opera incompleta, e il cast di alto livello hanno contribuito al successo del film, che ora si prepara a confrontarsi con i migliori film del mondo. La reazione di Macarena García e di Javier Ambrossi ha dimostrato l’emozione e l’importanza di questo traguardo per la loro carriera e per il cinema spagnolo.

La pellicola “La bola negra” è stata selezionata per rappresentare la Spagna agli Oscar 2027.

Il film, diretto da Javier Ambrossi e Javier Calvo, ha vinto il premio per la miglior direzione al Festival di Cannes.

Macarena García ha condiviso un messaggio emotivo su Instagram dopo la nomination.

La nomination di “La bola negra” agli Oscar rappresenta un momento di orgoglio per l’industria cinematografica spagnola, che ha visto la pellicola emergere tra le migliori opere del 2026. La sua storia, ispirata a un’opera incompleta, e il cast di alto livello hanno contribuito al successo del film, che ora si prepara a confrontarsi con i migliori film del mondo. La reazione di Macarena García e di Javier Ambrossi ha dimostrato l’emozione e l’importanza di questo traguardo per la loro carriera e per il cinema spagnolo.