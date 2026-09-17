La reina Letizia si concede a un momento intimo con una piccola studentessa

La reina Letizia ha vissuto un momento intimo e spontaneo durante la sua visita al vecchio scuola in cui ha studiato, a Oviedo, in Asturias. Il 17 settembre, durante l’inizio del nuovo anno scolastico, la sovrana ha partecipato alla cerimonia di apertura del corso per studenti di età compresa tra l’infanzia e il liceo. Tra i momenti più ricordabili, è stato il colloquio informale con una piccola studentessa, che ha suscitato risate e emozione tra i presenti.

Un momento di connessione umana

La reina Letizia, seduta in una delle tavole della classe, ha avuto modo di parlare con una studentessa che le ha confidato un segreto. La sovrana, con gesti naturali e senza alcun imbarazzo, si è spostata i capelli per permettere alla bambina di sussurrarle al orecchio. Dopo aver ascoltato, la reina ha risposto con un “Me encanta”, un’espressione che ha suscitato un’ondata di risate tra i presenti. Il momento ha dimostrato come la sovrana, pur essendo una figura di prestigio, sia in grado di creare un legame umano e spontaneo con i giovani.

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Un ritorno alle origini

La visita della reina Letizia al Colegio Público de Infantil y Primaria Gesta de Oviedo è stata un ritorno alle sue radici. Nata a Oviedo, la sovrana ha studiato sette anni di EGB, l’istruzione elementare, in questo istituto. Dopo aver concluso la sua età di base, ha proseguito gli studi al liceo. Questa visita ha rappresentato un momento di connessione con il passato, ma anche un’occasione per mostrare la sua vicinanza alle nuove generazioni.

La cerimonia, organizzata come parte della nuova campagna educativa, ha visto la partecipazione di circa centomila studenti in Asturias. La reina, con la sua presenza, ha dato il benvenuto al nuovo anno scolastico, ricordando il suo legame con il luogo in cui ha iniziato i suoi studi. Dopo il momento informale con la studentessa, la professoressa ha invitato i ragazzi a raccontare a Letizia cosa stavano imparando, riportando la situazione nella formalità richiesta. La reina Letizia, con la sua naturalezza e la sua capacità di relazionarsi con i giovani, ha dimostrato come la figura pubblica possa essere anche un ponte tra il passato e il presente, tra il prestigio e l’intimità. Il suo momento con la piccola studentessa è diventato un simbolo di connessione umana, in un contesto che altrimenti potrebbe apparire distante e formale.

La reina Letizia ha visitato il suo vecchio scuola a Oviedo.

Ha avuto un momento intimo con una piccola studentessa.

La visita è avvenuta durante l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il momento, reso possibile grazie alla spontaneità e alla capacità di connessione della sovrana, ha suscitato emozione e risate tra i presenti. La reina, con la sua naturalezza, ha dato un volto umano a una figura di prestigio, dimostrando come la vicinanza alle nuove generazioni possa essere un ponte tra il passato e il presente.

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