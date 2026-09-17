Shakira supera record con la gira più taquillera della musica latina, incassa 417 milioni di euro

Shakira, la cantante colombiana, ha superato un record storico con la sua gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, diventando la artista latina con la performance più taquillera della storia, incassando 417 milioni di euro. Il risultato, reso noto da Billboard, la colloca al quinto posto tra le giras internazionali, superando artisti di grande rilevanza come Lady Gaga, Bruno Mars e Dua Lipa. La cantante, che ha riconosciuto di essere “más fuerte que nunca” dopo la sua recente visita a Madrid, ha riconquistato la vetta in soli tre mesi, un 2,5% in più rispetto al precedente record.

Un successo che si rafforza con ogni concerto

La gira di Shakira, che si svolge in 12 concerti a Madrid, ha già registrato un impatto economico stimato in 150 milioni di euro, con oltre 650.000 spettatori. A confermare il successo, il tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha già incassato 367,4 milioni di euro, con 86 concerti. A partire dal 2026, Shakira ha già raggiunto il record, ma il tour in Spagna potrebbe portare il totale a 417 milioni di euro, un ulteriore incremento rispetto al precedente traguardo.

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Shakira, originaria di Barranquilla, ha dimostrato di essere una delle voci più influenti della musica latina, con un’esperienza di oltre 30 anni nel settore. Dopo il tour “Mangosta”, che ha generato quasi 18 milioni di euro, la cantante ha continuato a registrare successi, tra cui il tour “Fijación Oral” con 87,1 milioni di euro e “Sale el Sol” con 61 milioni. Il tour “El Dorado” del 2018 ha portato a 66,5 milioni di euro, confermando la sua posizione di leader nel settore.

Un record che si rafforza con la musica e la cultura

La sua recente performance a Madrid ha visto un incremento del servizio del Metro, che è stato aumentato del 260% per gestire il flusso di spettatori. La cantante, che ha riconosciuto di essere “más fuerte que nunca”, ha mostrato una forte connessione con il pubblico, con un impatto economico e culturale significativo. La sua gira, che include anche il tour “Dai Dai”, ha superato un miliardo di riproduzioni, dimostrando il suo potere di attrazione a livello globale.

Shakira ha dimostrato di essere una delle artiste più resilienti e influenti della musica latina. Nonostante i momenti di crisi e le sue relazioni personali, ha mantenuto una posizione di leadership nel settore. La sua capacità di mantenere un alto livello di performance e di coinvolgere il pubblico è stata confermata da numeri senza precedenti. La sua gira a Madrid, che è ancora in corso, potrebbe portare a un ulteriore incremento del suo record, con un impatto economico che potrebbe superare i 417 milioni di euro.

La sua gira rappresenta un successo non solo economico, ma anche culturale. La cantante, che ha riconosciuto di essere “más fuerte que nunca”, ha dimostrato di essere una delle voci più influenti della musica latina. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di mantenere un alto livello di performance è stata confermata da numeri senza precedenti. La sua gira a Madrid, che è ancora in corso, potrebbe portare a un ulteriore incremento del suo record, con un impatto economico che potrebbe superare i 417 milioni di euro.