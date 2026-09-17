Softball, otto squadre si qualificano alle Finals dei Mondiali 2027: Italia senza wild card

Le otto squadre che si qualificano alle Finals dei Mondiali di softball 2027 sono state ufficialmente annunciate, con l’Italia che non riceve una wild card e quindi non parteciperà alla fase finale del torneo. L’evento, in programma dal 5 all’11 aprile 2027 a Redcliffe, metterà in palio un pass olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Tra le squadre qualificate figurano Stati Uniti, Messico, Canada, Giappone, Porto Rico, Cina Taipei, Australia e Cina, quest’ultima ottenuta grazie alla wild card assegnata dalla WBSC.

Qualificazioni e wild card

La WBSC ha confermato l’assegnazione delle due wild card per la Final Eight del Mondiale, assegnate all’Australia, Paese ospitante, e alla Cina, terza classificata nella Pool C di Oklahoma City. L’Italia, pur avendo sfiorato la qualificazione diretta nella Pool A di Praga, non ha ricevuto una wild card e quindi non parteciperà alla fase finale. Le azzurre avevano battuto l’Australia ai playoff ma hanno perso lo spareggio decisivo contro Cina Taipei, rimanendo in attesa di un eventuale ripescaggio.

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La mancanza di una wild card ha privato l’Italia della possibilità di partecipare alle Finals, ma non ha cancellato le opportunità future.

Opportunità future per l’Italia

Nonostante l’esclusione dalle Finals, l’Italia non perde totalmente la possibilità di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. A disposizione c’è un preolimpico su scala continentale nel 2027, in cui parteciperà anche una nazionale africana, e un’eventuale ultima chance nel preolimpico globale, che assegnerà l’ultimo ticket per Los Angeles non prima di marzo 2028. L’obiettivo rimane comunque la qualificazione ai cinque cerchi, con un percorso che si prospetta lungo ma non impossibile. La squadra azzurra, pur non essendo presente alle Finals, continua a lavorare per migliorare le sue prestazioni e per prepararsi al prossimo ciclo olimpico. L’annuncio del nuovo numero di Azzurra e le interviste a giocatori come Giovanni De Gennaro e Matilde Villa segnalano un impegno costante per il futuro del softball italiano.

Il prossimo passo per l’Italia sarà il preolimpico continentale del 2027, un’occasione per riscattare l’assenza dalle Finals.

Il campionato mondiale di softball 2027 rappresenta un’occasione importante per le squadre partecipanti, con un calendario che si preannuncia intenso e competitivo. La partecipazione di squadre come Australia e Cina, ottenute grazie alle wild card, aggiunge ulteriore interesse al torneo, che si svolgerà in un contesto internazionale di alto livello. Le squadre qualificate si preparano al torneo che si terrà a Redcliffe, con un impegno che va oltre la semplice partecipazione. L’Italia, pur non essendo presente alle Finals, rimane attenta e pronta a cogliere le opportunità future, anche se il percorso sarà più lungo e impegnativo.