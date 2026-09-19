Henrik Pedersen vince il Flandrien Classic, Battistella in attacco

Henrik Pedersen, 21enne norvegese della squadra Uno-X Mobility, ha vinto il Flandrien Classic, gara di ciclismo strada considerata di livello Pro e giunta alla sedicesima edizione. La vittoria, ottenuta in volata dopo 199 chilometri di percorso vallato con quindici muri, segna la prima affermazione da professionista per il giovane atleta. Pedersen ha dominato lo sprint ristretto del drappello di attaccanti, formato a una settantina di chilometri dal traguardo e capace di bloccare il tentativo di rientro del gruppo. La vittoria arriva dopo un’ottima stagione, in cui Pedersen si è distinto al Giro di Danimarca, piazzandosi terzo in classifica generale, e ha partecipato al Campionato delle Fiandre, vinto in volata dal belga Tim Merlier.

Una vittoria in volata tra grandi nomi

La volata di Pedersen ha visto la sua rimonta contro avversari di alto livello, tra cui l’australiano Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgroje), i belgi Florian Vermeersch (UAE Emirates) e Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché), e il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). Il norvegese si è imposto sul traguardo di Haacht, dopo un percorso particolarmente impegnativo, con l’ultimo muro, l’Hulstbergstraat, a 19 chilometri dall’arrivo. La sua vittoria rappresenta un passo importante nella sua carriera professionistica.

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Battistella in attacco al Flandrien Classic

Samuele Battistella, attaccante della squadra EF Education-EasyPost, ha partecipato alla gara in posizione quattordicesima, ma ha messo in mostra la sua determinazione. Il ciclista italiano ha cercato di fare pressione nel drappello di attaccanti, pur non riuscendo a raggiungere i migliori. La sua performance ha suscitato attenzione, soprattutto per il suo impegno nel tentativo di spostare la gara in direzione di un’altra vittoria. Battistella ha dimostrato di essere un candidato interessante per le prossime competizioni.

Il Flandrien Classic, organizzato in Belgio, è un evento di grande prestigio nel calendario del ciclismo strada, considerato di livello Pro e subito dopo gli eventi World Tour. La vittoria di Pedersen rappresenta un momento di orgoglio per la sua squadra e per il ciclismo norvegese. La gara ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un’atmosfera intensa e una competizione serrata fino all’ultimo chilometro. La vittoria di Pedersen è un segnale di forza e di potenziale per il futuro del ciclismo italiano e internazionale.

La gara ha visto la formazione del drappello di attaccanti a una settantina di chilometri dal traguardo, con il gruppo che ha tentato di rientrare ma senza successo. Pedersen ha sfruttato questa situazione per prendere il controllo della volata e portare a casa la vittoria. La sua vittoria è un ulteriore successo in una stagione già ricca di prestazioni importanti. Il Flandrien Classic, con il suo percorso vallato e i muri che hanno reso la gara estremamente impegnativa, ha messo alla prova la resistenza e la capacità di reazione dei migliori ciclisti del mondo.

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